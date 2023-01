Els hospitals acostumen a viure els mesos d’hivern tensionats per l’augment de casos de malalties infeccioses que esclaten amb l’arribada del fred. És un context habitual, que afecta especialment i en primera instància Urgències, però que també acaba incidint en la pressió en la resta d’àrees. En el cas del Taulí, a finals d’any s’havia arribat al pic de casos de covid, grip i bronquiolitis, tot i que el cap de Malalties Infeccioses, el doctor Manel Cervantes, no descartava fa uns dies que hi hagués un repunt en l’inici d’any a causa de l’augment de l’activitat social per les festes nadalenques.

Malgrat ser un escenari esperat, la pressió està sent enguany més forta a Sabadell, segons sostenen les dades recopilades pel Taulí. En el darrer trimestre del 2022, hi ha hagut un increment d’un 15% de les urgències respecte al 2019, últim any sense els condicionants de la pandèmia de la Covid. Les urgències mèdiques específicament en adults han augmentat en un 8%, però no només hi ha una tipologia de pacient per explicar aquesta pujada.

Bronquiolitis i salut mental, els grans focus

Tal com precisa la doctora Rocío Cebrián, directora Assistencial i de Serveis Transversals de l’hospital sabadellenc, el gran increment s’ha produït especialment a la Pediatria. L’assistència ha crescut un 48% per culpa de l’explosió de casos de bronquiolitis, que ja han superat el seu pic. Un altre gran increment s’observa en les urgències vinculades a la salut mental, que han augmentat un 5% durant aquest període. Les urgències quirúrgiques o ginecològiques, en canvi, estan en xifres similars al 2019. “L’increment no és únicament per casos de covid o grip, sinó que hi ha un ventall més gran”, resumeix Cebrián.

Un altre aspecte destacat és que del total de les urgències, un 20% arriben en ambulància, una xifra superior a altres anys. Això també fa augmentar la pressió a l’hospital, tensionat en si mateix pels casos de ciutadans que accedeixen al centre pel seu propi peu per fer front a qualsevol molèstia.

Cada dia, de mitjana, hi ha 450 usuaris que entren a les Urgències del Taulí. Actualment, les urgències mèdiques que generen més tensió i provoquen més ingressos són pacients d’edat avançada amb malalties cròniques. Són un 30%, per problemes respiratoris, ja sigui malalties víriques (grip i covid), bacterianes (pneumònies) o per una malaltia respiratòria que descompensa la salut del pacient, una situació que fa que augmenti també l’hospitalització, amb estades més prolongades a l’hospital.

402.246 ciutadans atesos

Els professionals de l’hospital esperen que el context actual marcat per l’augment de pacients es mantingui fins al mes de març. Tot plegat, s’afegeix a una realitat llargament denunciada per part dels professionals del centre. Un dels grans problemes del Taulí i altres centres és que abracen moltes poblacions. “La infraestructura és la que és, l’espai és el que és i la porta no es tanca mai. La gent segueix entrant i arriba un punt que l’espai és insuficient”, adverteixen els sanitaris.

El Parc Taulí és el centre sanitari de referència dels 9 municipis del Vallès Occidental Est: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sentmenat. Això suposa l’atenció de més de 400.000 ciutadans.

El paper dels CAP

Entre els factors que expliquen la saturació, també al centre sabadellenc, és que els CAP de seguida deriven els usuaris cap als hospitals fruit de la manca de mitjans. “Arriba molta gent que ha anat a un ambulatori i han acabat derivats a l’hospital, i això comporta un col·lapse”, sostenen les fonts sanitàries.

Per això, els professionals sanitaris recorden que no tots els malalts han d’anar directament a un hospital, sinó que hi ha més alternatives. Segons apunta Cebrián, el 60% de les urgències són de baixa complexitat. “Cal que la ciutadania entengui que hi ha quadres comuns que es poden tractar en altres dispositius sanitaris, com els Centres d’Atenció Primària (CAP) i els CUAP, com el Sant Fèlix, que permeten deixar el dispositiu hospitalari per al pacient més complex, que pugui necessitar més proves o especialistes o que acabarà requerint una hospitalització”, sosté.

Tot i l’escenari actual, les dades de què disposa l’hospital descarten que hi hagi hagut un augment de casos de covid o grip, que han anat a la baixa en les darreres dues setmanes. “Hi ha una barreja de diverses infeccions respiratòries que causen aquesta saturació”, conclouen les fonts.