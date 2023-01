Els punts negres del trànsit a Sabadell

[MARC BÉJAR, DAVID RIGOLA]

L´últim accident mortal a Sabadell, succeït el divendres 13 al vespre, eleva a 4 les víctimes mortals per sinistres de trànsit a la ciutat en pocs mesos– datant les anteriors defuncions d’una col·lisió ocasionada l’octubre passat. Dos fets d’especial rellevància, ja que segons les dades més recents de la memòria de la Policia Municipal, que daten del 2021 i on es mostra que aquell any no hi va haver cap víctima mortal en accident de trànsit, desgraciadament a Sabadell s’han tornat a succeir incidents mortals a la xarxa viària.

Els últims anys hi havia hagut força accidents a la ciutat, en concret el 2021 hi va haver 1.651 accidents de trànsit, dels quals 1.230 van comptar amb informe policial. 203 d’aquests amb una moto implicada, un 9% del total dels successos. Una xifra inferior a la del 2018 i el 2019, últims anys sense Covid i, per tant, amb nivells de mobilitat equiparables. Segons les dades policials la majoria es van produir en el Districte 1 (335) i el 5 (240). Tot i això, com dèiem, fins a l’octubre del 2022 no hi havia tornat a haver cap víctima mortal a la ciutat.

És per això, que les defuncions d’un conductor de 37 anys i una nena de 13 en l’accident més recent recorden, un cop més, els perills i la necessitat d’atenció a la carretera. Per aquest motiu, us expliquem quins són els punts viaris on hi ha més accidents a Sabadell:

Carrer Alcalde Moix amb Ronda Collsalarga

En aquest punt es van registrar un total de set accidents durant l’any 2021, sent el punt on més sinistres es van produir. Sis dels accidents van provocar danys materials i un deixar un ferit lleu. Cap d’ells va ser greu.

Ronda de Ponent amb Carretera de Terrassa

En aquest punt de la xarxa viària de Sabadell es van produir l’any passat sis accidents, tres d’ells amb danys i els altres tres ocasionant ferits lleus. Tampoc es va registrar cap accident greu.

Carrer Alemanya amb Carrer Ferran Casablancas

A la cruïlla entre els dos carrers es van produir un total de sis xocs entre vehicles, segons dades de la memòria de la Policia Municipal del 2021. Es tracta de dos carrers estrets i amb poca visibilitat.

Plaça Còrdova amb avinguda Estrasburg

Un altre dels punts conflictius que poden ser focus de topades són les rotondes. A la plaça Còrdova amb av. Estrasburg es van desencadenar sis sinistres, cap d’ells registrar de gravetat.

Plaça d’Espanya amb Carrer Antoni Forrellad

La gran acumulació de cotxes, amb circulació habitualment densa, és un altre dels factors que motiva que hi hagi més accidentalitat. A la plaça Espanya amb el carrer Forrellad hi va haver sis accidents.