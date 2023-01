El soroll, el principal motiu per activar els Serveis de Mediació de Sabadell

El Servei de Mediació és un servei municipal que atén i gestiona problemàtiques que es donen a l’àmbit veïnal, com aquelles situacions relacionades amb el descans i el soroll, les relacions veïnals o els animals de companyia, per exemple. Fet el balanç de 2022, aquest servei va atendre un total de 714 sabadellencs que van requerir-lo. En total, van ser 213 les sol·licituds que va rebre el Servei de Mediació, de les quals un 76 % van esdevenir en un resultat favorable per a totes les parts. Segons el recompte de l’Ajuntament, quasi 4.000 persones s’han beneficiat dels acords fruit de la mediació.

La mediació és una metodologia de resolució pacífica de conflictes on les parts, de forma voluntària, seuen a parlar per mirar de trobar una solució conjunta al seu problema amb l’ajuda de la persona mediadora.

El soroll, el que més mediació demana

Del total, un 85% de les mediacions van ser fruit de situacions relacionades amb el soroll, que es converteix en la principal problemàtica relacionada en l’àmbit i les relacions veïnals. La segueixen les molèsties ocasionades per animals de companyia, les humitats o les relacions veïnals, tot i que en percentatges més baixos.

El servei, a més a més, també atén qualsevol problemàtica susceptible de ser resolta a través d’un acord entre les parts. Així, per exemple, un 11% de les sol·licituds es refereixen a situacions que es donen dins de l’àmbit familiar i un 2,8% en l’àmbit escolar.

Un servei cada any és conegut

Si bé una bona part de les sol·licituds arriben al servei per derivació d’altres serveis municipals com ara Policia Municipal, les oficines del Sabadell Atenció Ciutadana, Acció Social o a través de la derivació de professionals externs a l’Ajuntament, l’any 2022 el 42% de les sol·licituds van ser presentades directament per la ciutadania, el que significa un major coneixement d’aquesta metodologia.

Al llarg de l’any el Servei municipal ha impulsat també un seguit d’accions formatives per a infants, joves i personal docent dels centres educatius orientades a difondre la mediació i la resolució pacífica dels conflictes. Se n’han fet 26 aquest 2022.

Activitats per celebrar el Dia Europeu de la Mediació

El proper 21 de gener, amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Mediació, el Servei de Mediació Comunitària de l’Ajuntament de Sabadell ha programat un seguit d’activitats per sortir al carrer i promoure la convivència. Amb aquesta acció, l’Ajuntament vol donar a conèixer la mediació i els seus avantatges; i així incidir en la idea que l’espai públic és també un lloc de relació i convivència.

Per això, al llarg d’aquesta setmana, als matins, de 10.30 a 12.30 h, aquest servei municipal muntarà una carpa informativa a diferents punts de la ciutat. Aquest dilluns s’ha instal·lat al Mercat Central, dimarts serà al mercat ambulant de la Creu Alta, dijous al mercat ambulant de Campoamor i divendres al Passeig de la Plaça Major. La tinenta d’alcaldessa de Participació, Marta Morell, ha destacat, des del Mercat Central, la importància de campanyes com aquesta: “És important que fem visible la mediació i és clau estar al carrer per explicar i difondre serveis essencials com aquest”.