Anar al gimnàs, un propòsit per a tot l’any

Un propòsit habitual amb l’arribada del nou any és el de començar a realitzar exercici físic de forma regular. A Sabadell, els gimnasos s’habituen a rebre nous usuaris en aquestes dates. A més del gener, els pics es viuen abans de l’estiu i al setembre. La consciència sembla manifestar-se recurrentment, cada vegada que ens aventurem a cometre possibles excessos.

“Es nota moltíssim quan es torna de vacances. Tant ara com al setembre. Als gimnasos tenim tres grans períodes assenyalats al calendari: de gener a març, que és quan la gent ve animada de Nadal; tornem a notar un repunt abans de l’estiu, perquè molts volen posar-se en forma; i, per últim, aquells que arriben amb el propòsit de recuperar hàbits saludables després de l’estiu”, assenyala el Marc, treballador d’Urban Esports, al centre.

Els centres d’activitat física ofereixen alternatives molt variades per als usuaris, amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats i exigències de cadascú. “Valorem les capacitats de la persona i les seves característiques”, indica. A més, adverteix, és important començar l’exercici sense cap impediment o molèstia que condicioni l’activitat. “Quan fem un entrenament personal, valorem si poden haver-hi problemes, algun dolor o qualsevol malaltia i busquem exercicis que s’ajustin a la persona”, reitera el Marc com una de les claus.

Començar en un nivell adient

Per als nouvinguts a les instal·lacions, es recomana que no es calcin les sabatilles i s’endinsin directament en qualsevol de les sales sense rebre un assessorament previ. “Normalment, es comença per exercicis més bàsics per després poder iniciar un entrenament de força”. Prendre-s’ho amb calma i anar pas a pas és fonamental, diu, per progressar amb garanties. “La idea amb què treballem és que tothom pugui acabar fent entrenaments de força i millorar la salut dels seus músculs i els seus ossos. Hi ha qui pot començar en un nivell i hi ha qui ha d’arrencar una mica més avall”, avisa. Sense que això impedeixi que es pugui assolir un objectiu determinat en el futur.

Gimnasos com l’Urban Esports han fet una aposta en els últims temps per oferir espais per a tot tipus de practicants. Anar al gimnàs no ha d’anar lligat a un perfil únic d’usuari. Sovint, pensem en el prototip d’algú jove i musculat, centrat en una millora física i estètica. Amb la premissa de ser plurals, es desenvolupen activitats com el ioga, les classes d’spinning o els estiraments per arribar a tots els col·lectius que hi assisteixen. Paral·lelament, les sessions de crossfit o tècniques més dirigides guanyen també protagonisme.

Un espai per a tothom

El Marc reivindica les rutines al gimnàs com una oportunitat de mantenir hàbits saludables a l’abast de tothom. “La gent, per sort, s’està adonant a totes les edats que l’entrenament de força, estar en moviment i fer exercici físic és vital”, sosté.

“A mesura que et fas gran, la qualitat de vida s’escurça. Guanyes salut venint a fer entrenament”, resumeix sobre la importància de prendre consciència del valor d’una vida activa. I és que el repte és aconseguir que anar al gimnàs sigui un propòsit per a tot l’any.