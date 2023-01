“Necessitem un radar que controli la velocitat”

El so dels motors és intens. Un soroll que s’intensifica quan el semàfor es posa en verd. En aquell moment una desena de cotxes i dues motos es posen en funcionament. És un matí qualsevol de dissabte, així i tot, l’entrada sud de Sabadell– la carretera de Bellaterra BV-1414-ja és ben plena de vehicles. Uns metres més endavant algunes restes de l’últim accident mortal a la ciutat encara són visibles. L’acord del Portal Sud hauria de millorar la seguretat de la zona; no obstant això, els veïns dels barris del voltant no acaben d’estar-ne del tot convençuts.

L’excés de velocitat, un dels problemes

La plaça del Treball és un punt de trobada diferents habitants de la zona. De bon matí hi trobem en Jordi, qui aprofita els primers rajos de sol per passejar el seu gos. “El problema és la velocitat, hi ha moltes cruïlles complicades, sobretot la del carrer de Verdaguer amb Gran Via. Els cotxes van molt de pressa i és perillós perquè tenim força escoles”, expressa. Pel que fa a possibles solucions, considera que cal un major control i més pedagogia: “No podem posar policies a cada racó, cal que la gent sigui conscient. Mentrestant, penso que un radar podria ser una bona opció“, afegeix.

Uns metres més endavant hi trobem en Martí, ha escoltat la nostra conversa i hi està força d’acord. “El primer que fa falta és molta consciència al volant, conduir no és pas un joc i sembla que molts inconscients encara no ho saben”, comenta amb duresa. L’estat de les infraestructures és un tema que també el preocupa: “A Sabadell tenim un problema d’infraestructura, amb això vull dir que algunes carreteres i vies estan en mal estat. Falten mitjanes entre carrils, com el que ha dit l’ajuntament que posarà en el lloc de l’accident. Esperem que compleixin”.

Regular el trànsit, un repte pendent

La Zona Sud ha estat els últims anys un tram conflictiu. La seva connexió amb la c-58 i l’època de màxima afluència a la Zona Hermètica, per les seves discoteques, han generat grans acumulacions de trànsit. Tot i que la situació ha millorat, per la Berta i la Montse encara hi ha “coses a millorar”. Les dues dones són amigues i també han aprofitat per passejar el gos. L’estat del barri de Gràcia els preocupa- “la zona està molt deixada en tots els sentits”, asseguren-; la seguretat viària també. “A les hores punta, com és zona industrial, hi ha molt de trànsit i caldria regular-ho, ja que no tothom respecta les normes”, opina la Berta. Per la Montse els caps de setmana són més conflictius: “Ja no és com abans, però la presència de Waka es nota tant en vehicles com amb brutícia. Crec que un radar ens podria ajudar a controlar-ho tot una mica millor”.

Mobilitat al sector Planetes

Uns carrers més amunt hi trobem el sector Planetes (Gràcia). A la zona també hi ha problemes pel que fa a la circulació, amb grans aglomeracions en hora punta a la plaça del Mil·lenari i el carrer Croàcia. Pel Paco, veí de la zona, la solució és clara: “Calen radars fixos d’entrada i sortida. Fa temps en vam demanar i la solució van ser càmeres per les interseccions, elements que per mi són totalment insuficients”. Un altre dels problemes que destaca és la velocitat, afirmant que molts vehicles circulen més enllà de la marcada per trànsit: “Hi ha molts que no respecten el límit i fan molt soroll, a vegades ens costa dormir i tot. Si no podem tenir més presència policial com a mínim espero que posin els radars, si a Gran Via va funcionar per què no ho hauria de fer al nostre barri?”.

L’espai és freqüentat també per ciclistes, ja que un carril bici connecta Sabadell amb Sant Quirze. Pel Carlos, ciclista habitual, el carril és útil tot i que opina que en calen més.”Penso que és força perillós circular per les sortides de Sabadell. En general hi ha poques connexions amb carril bici entre els municipis propers i els cotxes van molt de pressa, et despistes un moment i ja ets home mort”, assegura. En preguntar-li per la possible incorporació d’un radar es mostra favorable: “Diria que a vegades hi ha un de mòbil, però penso que un fix seria més útil i la gent frenaria més. Si en l’últim accident de la zona hi hagués hagut el radar, crec que el cotxe que va avançar s’ho hauria pensat més abans d’augmentar tant la velocitat”, sentència.