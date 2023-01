Gran victòria del Club Natació de Superlliga-2 a València (2-3)

Cop d’efecte. El Club Natació Sabadell masculí ha celebrat la seva sisena victòria de la temporada a la Superlliga-2 a la pista del CV València després d’un gran partit amb final èpic. La igualtat ha estat la tònica des del principi, amb alternances en el joc i el marcador. De fet, el duel s’ha decidit en un emocionant ‘tie-break’ a favor del conjunt nedador.

El primer set ja s’ha convertit en una declaració d’intencions. Fins al 17-17, màxim equilibri. A partir d’aquí, el joc defensiu sabadellenc ha estat el punt d’inflexió per decantar la balança i per imposar-se per 19-25. S’ha repetit el guió en el segon, però aquesta vegada l’equip valencià ha aprofitat errades en atac per sentenciar a partir del 15-14 amb un dur parcial de 10-1 (25-15).

Es presentava un tercer set decisiu i no ha defraudat. Els dos equips han posat totes les seves armes sobre la pista i una entrega absoluta per cada pilota. El Club Natació ha estat una mica més encertat en el tram final (23-25). Semblava que els de Pozzato encarrilaven la victòria en el quart set amb un avantatge important (11-15), però de nou ha arribat la resposta local per equilibrar el partit (25-20) i anar a la resolució en el ‘tie-break’.

Ha estat un desempat espectacular, d’estira-i-arronsa constant. El CV València ha fregat la victòria quan s’ha col·locat amb un 14-10, però els nedadors no han donat el braç a tòrcer i en una gran reacció han capgirat el marcador (14-16) per sumar una victòria amb tics èpics. També cal destacar la brillant actuació dels joves Víctor España, Joan Pullina i Gerard Rejón.