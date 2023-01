Falsterbo i Eduard Estivill s’acomiaden: “Ha estat un gran viatge”

La llarga trajectòria musical de Falsterbo i Eduard Estivill estan a punt d’acabar. Després de 55 anys als escenaris Estivill es retira i, amb ell també s’acomiada un grup que ha deixat grans records dins l’escena del folk en català. Amb la gira ‘Adeu Paf‘ la formació posa punt final a la seva dilatada carrera. Com no podia ser d’altra manera Sabadell ha estat un dels punts escollits per celebrar els seus últims concerts.

L’últim concert

El comiat de Falsterbo a la ciutat s’ha produït aquest diumenge al vespre al Teatre Principal. Sota una llum tènue una veu en off ha començat agraint la presència del públic: “Avui tindreu un record que formarà part de la nostra història, us estimem”. Tot seguit, han anat apareixent els membres del grup. Acompanyats també de músics que han ajudat a gravar l’últim disc del grup Adeu, Paff. Un total de 12 músics que, sobre l’escenari, han acompanyat a Estivill, Montse Domènech i Jordi Marquilles durant l’última funció. Tots ells han anat apareixent a escena, un per un, presentant-se i expressant el gran equip que han format: “Jo també sóc una part de Falsterbo”, han repetit tots ells.

Viatge cultural i musical

Amb un folk alegre i rítmic, l’actuació al Principal ha estat un gran homenatge a la trajectòria del grup. Gairebé 166 cançons i 16 discos que Falsterbo ha resumit en una actuació que ha durat quasi dues hores amb temes carregats d’emotivitat. Estivill ja havia avisat que per ell seria una cita “especial”, fet que s’ha pogut comprovar observant-lo en tot moment content i visiblement emocionat. A la meitat de l’actuació, el fundador del grup ha dedicat unes paraules d’agraïment als assistents. “El suport rebut ens ha fet seguir tots aquests anys i gràcies a això hem pogut viure la nostra vida treballant i també tocant”. Una trajectòria de 55 anys dalt els escenaris que, finalment acaben aquest any: “Cal saber quan dir adeu. No és fàcil, però ara és el millor moment”.

Adeu Paff

L’actuació final de Falsterbo ha comptat amb la participació d’artistes com Josep Bou i Toni Bardagí. Amics i coneguts que han ajudat a cantar cançons tan mítiques com ‘L’estranya joguina‘, ‘Camí ral‘ o ‘Embolica les penes‘. Com a cirereta del pastís, no podia faltar, s’ha cantat la mítica ‘Paff, el drac màgic‘ generant una gran connexió entre el públic i el grup. Un moment molt especial que ha culminat amb l’aplaudiment més sonor de l’actuació. El perfecte punt final a un gran concert i trajectòria. Falsterbo i Estivill s’acomiaden. Les seves cançons, però, quedaran per sempre. Adeu, Paff.