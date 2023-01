Miki Lladó: “El camí cap a la victòria és la porteria a zero”

Les valoracions del tècnic arlequinat, Miki Lladó, després de l’empat davant l’Alcoyano (0-0).

Tres jornades amb la porteria a zero: “El futbol té molta part d’intangibles, i l’Alcoyano ha aconseguit una victòria en catorze partits, que l’apropa molt a guanyar. Per nosaltres era un partit en cas de guanyar-lo, et reforça, però també et destensa. Hauríem d’haver generat més, però hem puntuat per continuar avançant”.

La defensa, una prioritat?: “Sempre volem guanyar i el camí que et porta a la victòria és la porteria zero. I això, a vegades, et fa perdre la capacitat d’atacar la porteria rival. Avui ens hem trobat un rival que està molt acostumat a defensar, i que aprofita les sortides al contracop. Hem tret un punt contra un equip madur amb jugadors molt veterans”.

Retorn de Sergi Puig: “És una nota molt positiva per a l’equip i també per a ell”.

Mercat de fitxatges: “Ara venen els últims dies i s’acabarà de definir. Haurem d’estar atents i perfilar les opcions per donar competència a la plantilla. Ens farà més complets per afrontar les divuit jornades que queden per endavant”.

Partit de Calahorra: “Intentarem guanyar-lo, per així donar-nos aquest puntet, puntet de ràbia, de voler treure-ho. Estan en una situació molt complicada, però encara estan competint en aquesta lliga. Vaig veure el partit davant el Barça B i el resultat no és el que finalment es va reflectir. Anirem a guanyar”.