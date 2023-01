Per què s’atura l’educació aquesta setmana a Sabadell?

Dimecres i dijous l’educació pública torna a estar cridada a la vaga després que les negociacions amb el Departament d’Educació hagin fet fallida. Mestres i professors reprèn així les protestes que amenaçaven el principi de curs, i que van quedar en stand by a l’espera de l’evolució dels acords. Quines són les línies vermelles en les negociacions?

Revertir les retallades

L’eterna batalla. Tot i que revertir l’efecte de les retallades és la principal de les demandes de mestres i professors, és un dels temes que va quedar fora de l’acord de l’1 de setembre, quan un pacte in extremis entre els sindicats i l’executiu de Cambray va aturar la jornada de vaga que havia d’afectar la tornada a les aules. Malgrat tot, de la reunió se’n va desprendre el compromís de buscar una solució durant els mesos següents. Les negociacions entre conselleria i professorat s’han allargat diverses setmanes, però, no han arribat a bon port.

En aquestes reunions, sindicats reclamaven la reposició dels estadis, un complement salarial que els docents cobraven quan havien acumulat sis anys treballats; i que amb les retallades de 2012 va passar a cobrar-se a partir dels nou anys acumulats. Educació ha proposat a la comunitat educativa recuperar els estadis el sisè any; una notícia que no ha satisfet al 100% als sindicats de l’educació, que demanen una compensació del deute acumulat des de 2012. El principal detonant d’aquesta nova vaga educativa.

Els comunicats sindicalistes resumeixen la situació dels professors de la pública com a poc digne. “Els nostres salaris no corresponen al preu real de la vida”, indica el delegat d’USTEC al Vallès Occidental, Manel Vázquez.

Menys hores lectives per a docents majors de 55 anys

Una demanda que també havia estat damunt de la taula en les darreres negociacions: reduir dues hores lectives als docents majors de 55 anys. Vázquez sosté que “l’oferta del Departament passa per reduir-les en horari complementari (temps per preparar les classes o corregir exàmens), i no lectiu (temps a l’aula)”, com demanen els sindicats. Des d’aquest inici de segon trimestre, les hores lectives han passat de 19 a 18 hores a la secundària i de 24 a 23 a la primària.

Blindar els interins

El personal contractat per raons d’urgència i necessitats específiques, els interins, “no tenen contractes blindats”. Així ho decreta, Vázquez, que proposa “un pacte d’estabilitat” per aquests treballadors. Prop de 3.500 docents van incorporar-se en condició d’interí aquest gener a les aules per tal de suplir la reducció de les hores lectives de la resta de professionals. Segons relata el membre d’USTEC, “això genera que a la foto del primer any aquests professors hi siguin, i a la de l’any següent, ja no”.

Equiparar el sou d’FP

Entre les demandes del sector educatiu públic hi ha l’equiparació salarial dels tècnics de Formació Professional a partir d’aquest març de 2023.

Reformular el calendari escolar

L’avançament de l’inici de curs va ser una de les novetats d’enguany. Una notícia que va ser aplaudida per alguns docents i criticada per d’altres.