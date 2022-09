30.000 sabadellencs deixen enrere les vacances i tornen a les aules

El curs 2022-2023 ha citat un total de 31.520 sabadellencs a les aules escolars—en xifres des de les escoles bressol públiques fins a 4t d’ESO, en la seva globalitat—. Aquest dimarts, 1.196 infants han començat curs a una de les llars d’infants municipals i 19.527 estudiants ho han fet en un dels centres d’Infantil i Primària del municipi. Aquest dimecres, un dia més tard, serà el torn de la resta d’alumnes del tram anterior a l’educació no obligatòria: 10.797 joves de Sabadell començaran classes als centres d’Educació Secundària Obligatòria de la ciutat.

La xifra global, representa un 1,4% menys respecte els alumnes que van començar curs l’any passat, que en van ser 446 més que enguany. Una dada que s’atribuiria, principalment, a la baixa continuada de natalitat. Per altra banda, però, on s’ha registrat un augment ha estat a les escoles bressol públiques. La gratuïtat a P2 ha disparat l’interès de moltes famílies i això s’ha traduït en 108 infants apuntats més respecte al curs passat.

Intervencions municipals

L’arrencada a les aules de Sabadell ha vingut acompanyada d’algunes millores en les instal·lacions d’alguns centres públics de Sabadell que arrossegaven problemàtiques d’infraestructura durant els darrers anys. El consistori ha destinat dos milions d’euros a aquesta causa. Entre les millores, hi ha l’ampliació i renovació de la cuina i el menjador, la coberta (malmesa després d’un incendi) i la sala de professors de l’Escola Can Deu; també millores en les cuines i menjadors de l’Escola Miquel Carreras, l’Escola Amadeu Vives i l’Escola Tarlatana. També s’ha invertit a l’Escola Sant Julià per a fer millores a la façana. Als patis i les pistes esportives de les escoles Joaquim Blume i Teresa Claramunt, també s’ha invertit per a fer-ne una millora. I tancant la llista, l’Escola Francesc Bellapart, on s’han fet actuacions per reparar la coberta.

L’Institut Narcia Freixas i Cruells, a mitges

Una part important d’aquesta partida pressupostària, 240.000 euros, va destinar-se a adequar i cedir a la Generalitat el solar on, en un futur, s’haurà d’edificar el nou Institut Narcisa Freixas i Cruells. Aquest centre escolar s’ha convertit en un punt negre, ja que carrega una dilatada problemàtica relacionada amb els barracons escolars. Durant una atenció als mitjans de comunicació per donar a conèixer les xifres més rellevants d’aquest nou curs a Sabadell, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha llançat un missatge a Josep González-Cambray, capdavanter del Departament d’Educació, per “recordar-li que l’Institut Narcisa Freixas està ara mateix en mans de la Generalitat”. Farrés ha remarcat que el consistori està “pressionant constantment” la Generalitat per a iniciar les obres del nou edifici, que hauria d’estar llest el curs vinent.

De fet, l’inici de curs al Narcisa Freixas ha tingut un gust agredolç: els barracons que han d’acollir els alumnes de 4 d’ESO no han arribat a temps per a l’inici de curs. Està previst que el proper dilluns, dia 12 de setembre, els mòduls prefabricats estiguin ja enllestits per acollir aquest gruix d’estudiants, que, de moment, s’han repartit pels mòduls antics.