Discrepàncies pressupostàries

[Per Josep Mercadé, periodista]

Sabadell està tenint un protagonisme destacat als pressupostos de la Generalitat d’aquest any. Cada vegada que es parla de la manca d’acord en les negociacions entre ERC i PSC surt la ronda Nord de Sabadell. L’acceptació o no d’incloure aquesta via està sent un dels principals esculls que impedeix als socialistes donar suport als comptes de la Generalitat per al 2023. Les posicions estan tan enrocades que, a hores d’ara, tot fa pensar que no hi haurà acord, si bé en política mai es pot donar res per tancat.

El protagonisme en el debat pressupostari no acabarà sent gaire bo per a Sabadell, ja que les posicions dins la ciutat també es poden fer irreconciliables. Aquí el que està a favor de la ronda Nord és el govern de la ciutat i qui hi està en contra és el principal grup de l’oposició. Això passa quan anem més faltats d’acords que de desacords. Però resulta que aquest diumenge només quedaran quatre mesos justos per a les eleccions municipals.

I és que les convocatòries electorals acaben condicionant molt la vida política. Des de fa pocs dies ja coneixem els principals caps de llista de les candidatures amb més possibilitats de ser al futur nou consistori de Sabadell. Per tant, la maquinària electoral comença a rodar amb més intensitat que mai.

El debat sobre la ronda Nord o l’allargament de la ronda Oest, per donar sortida als residents a Castellar del Vallès cap a l’autopista C-58, marcarà bona part de les propostes electorals. Tot això està molt lligat al futur de la Gran Via, que ha estat un dels protagonistes del mandat. De fet, els temes viaris gairebé sempre ocupen els debats de les municipals.

Ara s’hi afegeixen les preocupants dades sobre la contaminació, que afecta molt directament els residents més propers a la Gran Via. Però resoldre qualsevol qüestió relacionada amb temes viaris té una gran complexitat. A banda de la feixuga tramitació, ara s’hi afegeixen les renúncies d’empreses pels costos dels materials. Ho hem vist amb el projecte del Portal Sud, que, si tot va bé, podria estar en obres precisament quan comenci la cursa electoral del 28 de maig. Però fa anys que esperem disposar d’una entrada digna per aquesta part de la ciutat. El mateix ha passat amb les rondes de Sabadell i l’allargament de la ronda Oest. Per no parlar del Quart Cinturó, convertit en un model obsolet de desenvolupament tot i els esforços per donar-li un sentit comarcal. De tot se’n parla molt, però es concreta ben poc. I mentrestant, continuarem discrepant.