“Per primera vegada, el Govern s’obre a estudiar la proposta del Quart Cinturó“. La seva portaveu, Patrícia Plaja, ha demanat al PSC que valori el “gest decisiu i significatiu” d’estudiar la construcció de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa. Durant la roda de premsa d’aquest dimarts a Palau, ha destacat el “valor de la cessió i concessió” del Govern amb la mobilitat del Vallès per “desbloquejar” la negociació dels pressupostos. “Aquesta setmana hauríem de saber si blanc o negre per part del PSC”, ha subratllat Plaja, que ha apuntat que “sembla” que els socialistes vulguin “enquistar” les converses. El Govern no descarta aprovar els comptes al Consell Executiu sense cap nou acord. “Però no és l’opció prioritària”, ha apuntat Plaja.

“Estem convençuts que el PSC apreciarà el gest i desbloquejarà els pressupostos”, ha afegit la portaveu. Ara bé, Plaja també ha qüestionat la “voluntat real” dels socialistes per aprovar els comptes: “Hem de veure-la”, ha constatat, per després reiterar que el Govern ha fet “tots els gestos a l’abast” tant amb PSC com amb Junts.

Des de Palau insisteixen que la B-40 és l’única carpeta amb un acord pendent, i que ja hi ha “punts d’acord” amb la resta de temes que “satisfan totes les parts”. Després que el Govern s’obri a estudiar el Quart Cinturó, Plaja està “convençuda” que el PSC “apreciarà el gest” i li donarà “el valor que té” per tal de desbloquejar la negociació. “Si això no és així, els propers dies això quedarà en evidència”, ha advertit Plaja.

“Si hi ha voluntat real d’ajudar, els pressupostos s’aprovaran els propers dies. Si no passa, el tacticisme guanyarà la responsabilitat”, ha avisat la portaveu. En aquest darrer escenari, per Plaja quedaria “palès” que la ciutadania “no és una prioritat” per al partit que lidera Salvador Illa.

Tot i no ser el seu “model”, l’executiu de Pere Aragonès s’obre ara a estudiar la ronda Nord, en un “gest significatiu”. Les negociacions continuaran al llarg d’avui: a les 15 hores es reprenen les converses amb Junts, en una trobada a Palau. I a les 17:30 hores la consellera Laura Vilagrà es desplaçarà al Parlament per reunir-se amb la portaveu del PSC, Alícia Romero.

El Govern sempre ha dit que no vol portar el projecte pressupostari al Consell Executiu fins que no hagi tancat els acords suficients per garantir-ne l’aprovació al Parlament. Però ara “ja no descarta” fer-ho. Plaja ha apuntat que “no ho vol” i que “no és l’opció prioritària” ni la línia amb què treballa el Govern. Però que “ara ja no es descarta”.

“El temps corre, les setmanes acaben i l’acord no arriba. Tots els escenaris estan oberts, i no descartem portar els pressupostos al Govern sense el suport del PSC o de Junts”, ha manifestat la portaveu.