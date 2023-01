FOTOS: Veïns de Torre-romeu improvisen una passarel·la per travessar el riu Ripoll

Un grup de veïns de Torre-romeu han construït un pas alternatiu per creuar el riu. Fa tot just un mes, van desmuntar de la passarel·la del Molí de Fontanet per a rehabilitar-la. A l’endemà, un grup de veïns es reunia per a construïr una passarel·la artesanal amb materials reciclats. “Primer, ho vam fer amb pedres. Després, vam posar plaques de fusta perquè la gent no rellisqués”, expressa un dels veïns que es va encarregar de la seva construcció. També van retirar les males herbes i s’hi va abocar sorra per a evitar que el terra patini.

Els veïns que s’han encarregat d’habilitar aquest pas demanen que els vianants passin amb compte, perquè una persona ja ha caigut. I també per evitar que aquest pas es deteriori. “Alguns ciclistes passen sense baixar de la bicicleta”, destaquen. Manuel Moya, president de l’associació de veïns de Torre-romeu, critica que “l’Ajuntament hauria d’haver planificat un pas alternatiu” fins que s’hagin instal·lat els nous. “Volem un pas amb garanties, l’actual és molt inestable”, destaca.

En aquest sentit, s’ha previst una reunió entre els veïns i l’Ajuntament per buscar una solució. L’itinerari que recomenava l’Ajuntament de Sabadell és pel pont de Torre-romeu. Però “això no ens soluciona el problema”, assegura un dels veïns.

Per què estan en obres?

Les obres es fan per solucionar les patologies que presenten les passarel·les, com ara danys per la carbonatació de les estructures de formigó; oxidació de les armadures; insuficiències en els tensors, que no poden garantir l’estabilitat òptima de l’estructura de les instal·lacions, i les baranes no acompleixen la normativa vigent de seguretat en l’espai públic.

Aquesta actuació va a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA), i s’espera que estiguin enllestides de cara al mes d’abril.