3 de cada 20 professors ha fet vaga a Sabadell

La vaga d’educació, que s’ha fet coincidir amb la vaga a la sanitat i la de taxistes, ha pres forma aquest matí amb una manifestació des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona fins al Parlament de Catalunya. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha comptabilitzat en 6.500 les persones que s’hi han aplegat, tot i que el sindicat impulsor de l’aturada insisteix que la xifra superava les 10.000 persones.

Educació ha xifrat en un 7,70 % el seguiment de la vaga a Catalunya fins a les 12 h, a partir de les dades reportades del 85 % dels centres educatius. Una xifra que augmenta lleugerament al Vallès Occidental, on ha estat del 9,6 %, per sobre d’altres punts del territori com Lleida (3,26 %), Girona (3,36 %) o Tarragona (5,88 %)

A Sabadell la incidència ha estat superior a la mitjana vallesana, que segons les dades recopilades pel sindicat USTEC, ha assolit el 15 %. El que significaria que tres de cada vint professors sabadellencs ha fet vaga.

Serveis mínims als centres educatius

Tot i que hi ha centres educatius que han notat poc l’impacte de la vaga a les aules i han operat amb relativa normalitat, hi ha establerts uns serveis mínims durant els dos dies que dura la vaga. Els col·legis han de garantir com a mínim una persona de l’equip directiu, un docent per a cada tres aules i un 50 % de la plantilla de professionals a les escoles bressol i en els centres d’educació especial perquè es tracta de col·lectius vulnerables.