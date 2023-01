La companyia Engruna Teatre, nominada a un premi Max de la SGAE

La companyia sabadellenca Engruna Teatre està nominada a un Premi Max de les Arts Escèniques per l’obra familiar Sopa de Pedres. Dirigida per Mireia Fernández i protagonitzada per Anna Farriol i Júlia Santacana (alternant-se el paper amn Fernández), és una història que parla d’aquelles persones que han de fugir de casa seva i arriben a terres que no coneixen. L’obra és candidata a millor espectacle infantil, juvenil o familiar dels guardons creats per SGAE.

L’obra explica el cas de l’Alma, que després d’un llarg viatge arriba a un indret desconegut on aparentment tothom té de tot, però no volen compartir res amb ella. Amb enginy i intel·ligència farà una sopa de pedres que transformarà l’individualisme de tot un poble en una feina d’equip i donarà una lliçó de vida a tots aquells que inicialment li havien tancat la porta.

“A Sopa de Pedres parlem de l’estranger, del refugiat, d’aquell que arriba a un indret buscant una oportunitat i troba una societat que no veu o no vol veure més enllà d’ella mateixa i és incapaç de viure l’arribada del nouvingut com una oportunitat i no com una amenaça”, expliquen les responsables de l’espectacle, que “també parla de la cooperació o de la força del treball en equip”.

La proposta es va estrenar a laSala Teatre de Sabadell, on la companyia és resident, el gener de 2020. Ha rebut el Premi Xarxa Alcover a la Mostra Igualada 2021 i ha estat nominada com a Millor Espectacle per al Públic Familiar als Premis Butaca 2022. El desembre de 2021 se’n va estrenar la versió en castellà als Teatros del Canal de Madrid.

Engruna Teatre Farà una funció especial de ‘Sopa de Pedres’ per a persones refugiades aprofitant la seva estada al Teatre Nacional de Catalunya. Coincidirà pràcticament amb el primer aniversari de la Guerra d’Ucraïna, origen de la darrera gran onada de refugiats i refugiades a Catalunya. Es farà el diumenge 5 de febrer al matí (10h) a la Sala Tallers.