El parc natural de Sant Llorenç del Munt regula l’escalada

Amb l’objectiu de garantir la nidificació, entre l’1 de gener i el 31 de juliol el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac prohibeix l’escalada en determinades zones. Es tracta de les Fogueroses (el Paller, el Gegant i l’Agulla petita), Roca Mur (parets inferiors), el Cavall Bernat de la Vall, els Emprius i la Falconera o Sabatera i Roca Petanta. El parc natural també regula l’accés a coves i avencs per protegir la fauna cavernícola.

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac regula l’escalada en determinades zones per protegir la fauna. A l’hora de fer el niu, els ocells busquen indrets en llocs inaccessibles, segurs i tranquils, amb bones condicions microclimàtiques i un entorn ben conservat, on poder trobar l’aliment. Espècies rupícoles com l’àguila perdiguera, el falcó, el duc, la cabrota o la merla blava solen nidificar en les fissures de les grans parets verticals, unes parets que, alhora, són idònies per a la pràctica de l’escalada. Aquesta coincidència pot provocar molèsties i un efecte negatiu en el desenvolupament del procés de nidificació i reproducció d’aquestes espècies, motiu pel qual cal regular la pràctica esportiva.

Tres zones

La regulació de l’escalada està dividida en tres zones i en cadascuna d’elles es determina el tipus d’activitat permesa i la regulació. D’una banda, hi ha zones on es pot escalar durant tot l’any; també zones d’escalada restringida temporalment; i, finalment, zones on no es pot escalar en cap època de l’any.

En les zones d’escalada restringida temporalment no es pot escalar des de l’1 de gener fins al 31 de juliol (època de cria de les aus rupícoles) i no s’hi poden obrir noves vies. Són les següents: les Fogueroses (el Paller, el Gegant i l’Agulla petita); Roca Mur (parets inferiors); el Cavall Bernat de la Vall, els Emprius i la Falconera o Sabatera; i Roca Petanta.

Coves i avencs

Així mateix, el parc natural de Sant Llorenç també regula l’accés a coves i avencs. Cal recordar que l’espeleologia és una activitat esportiva especialitzada, per a la pràctica de la qual es recomana tenir formació prèvia. És important comunicar a quina cova o avenc es té previst anar ja que l’accés a les cavitats pot ser complicat.

Per protegir la fauna cavernícola, l’accés als avencs del Daví i de Castellsapera és regulat, i no s’hi permet l’entrada entre l’1 de novembre i el 31 de maig. Per la seva banda, tenen accés regulat amb guia la cova Simanya (dissabtes i diumenges tot l’any) i la Cova de Mura (entre l’1 d’abril i el 30 de novembre).