Mor Gerard Escoda, el director esportiu del Centre d’Esports

El Centre d’Esports està de dol. A l’edat de 50 anys ha mort el director esportiu, Gerard Escoda, després de no poder superar el càncer que patia. Així ho ha anunciat en una nota el mateix club arlequinat. El passat 13 de desembre anunciava la seva “baixa temporal” per sotmetre’s a una intervenció quirúrgica, i Jaume Milà va assumir les seves funcions. La situació ha empitjorat a les últimes setmanes fins a produir-se el fatal desenllaç aquest divendres.

Gerard Escoda va arribar al Centre d’Esports aquest estiu per encapçalar el nou projecte esportiu després de la seva etapa als despatxos del Llagostera -on el club va viure la millor etapa de la seva història arribant al futbol professional- i el Lleida Esportiu. Nascut a Reus, va començar al Futbol Base de l’equip reusenc per iniciar una destacada trajectòria que es podria resumir en tres clubs: Gimnàstic, Lleida (en dues etapes) i Vila-real, amb el que va fer el salt a Primera Divisió. Es va retirar al club lleidatà el 2006.

“És el repte més gran de la meva vida”, va explicar Gerard Escoda en la seva presentació com a director esportiu del Centre d’Esports. Ho va afrontar amb “valentia” tot i les dificultats i les limitacions econòmiques del club. Va apostar per Gabri Garcia com a entrenador, amb qui va coincidir al Lleida, i en poques setmanes va aconseguir configurar una plantilla totalment nova i marcada per la seva joventut.

La notícia ha provocat una gran consternació en tots els àmbits del Centre d’Esports. Cal recordar que els jugadors van aparèixer al camp d’Osasuna Promesas amb una samarreta de suport a Gerard abans del partit. La relació amb la plantilla era molt estreta. El millor homenatge seria una victòria a Calahorra, club que ja ha transmès el seu condol al Sabadell per la pèrdua, com han fet altres clubs del futbol espanyol, en especial on Gerard Escoda havia estat.

🖤 Des del @CESabadell lamentem profundament comunicar la mort de Gerard Escoda, director esportiu del club. El nostre condol i tot l'escalf per a la seva família i amics. Ens deixa una gran persona. Et trobarem molt a faltar, Gerard. Descansi en Pau. pic.twitter.com/fYt82huXuj — CE Sabadell (@CESabadell) January 27, 2023

⚫Desde el CD Calahorra nuestro más sentido pésame a la gran familia del @CESabadell que hacemos extensible a sus familiares y amigos. D.E.P. https://t.co/MJ4dd3eAjH — CD Calahorra (@cdcalahorra) January 27, 2023

El Villarreal CF quiere transmitir su dolor y su más sincero pésame a la familia, amigos y al @CESabadell por el fallecimiento de Gerard Escoda, ex delantero amarillo (00-02) y autor del gol número 100 del club en Primera División. DEP 📷 CE Sabadell pic.twitter.com/KvaVI6CVEP — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 27, 2023

CONDOL | El Gimnàstic de Tarragona lamenta profundament la pèrdua Gerard Escoda Nogués, jugador del primer equip 1994-1996 i col•laborador del #PlanterGrana la temporada 2012/2013 ⚫️ El Nàstic expressa el més sentit condol a tota la seva família, amics i al @CESabadell. DEP pic.twitter.com/iIVt7IHJXP — NÀSTIC DE TARRAGONA (@NASTICTARRAGONA) January 27, 2023

Lamentem la mort de Gerard Escoda i ens unim a les mostres de condol a la família i amics. DEP pic.twitter.com/LwVtz25X2K — Lleida Esportiu (@Lleida_Esportiu) January 27, 2023

🖤 Tristor infinita. Descansa en pau Gerard 🥲 pic.twitter.com/ZZbhAw7fPc — Esteve Calzada (@estevecalzada) January 27, 2023

Tristor absoluta… Gràcies per tot l'aprenentatge, company. Has deixat una empremta inesborrable dins meu…

Descans en pau.

Una forta abraçada a tota la família. pic.twitter.com/SM3NKMgvmH — Jaume Milà Roldan (@JaumeMil) January 27, 2023