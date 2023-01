El Sabadell, amb l’obligació de no fallar al camp del cuer Calahorra

Després de fer un ‘7 de 9’ sense encaixar cap gol que ha permès sortir de la zona de descens, ara el Sabadell vol fer un pas endavant per consolidar la recuperació. Aquest diumenge (17 h) té una bona oportunitat a La Planilla davant el cuer, un Calahorra que encadena 10 jornades sense conèixer la victòria. Els arlequinats volen dedicar la victòria al director esportiu Gerard Escoda, mort aquest divendres. A l’entrenament d’aquest dissabte, a Tarragona, s’ha fet un emotiu minut de silenci en el seu record.

Miki Lladó, amb el seu tarannà sempre serè i de tranquil·litat, qualifica el partit com a “importantíssim” pel futur del Sabadell en aquesta lliga. “Estem obligats a sumar els tres punts, no perquè ens enfrontem al cuer sinó per la nostra situació a la classificació, molt a prop encara de la zona de descens. També per la dinàmica positiva que portem, ara no toca donar espai a pors i incerteses”, subratlla el tècnic.

Per tot plegat prefereix no parlar de ‘partit trampa’ sinó que s’alinea amb Sergi Altimira per considerar-ho “una final”, recordant que el Calahorra ha estat capaç de puntuar davant rivals del nivell de Castellón, Gimnàstic o At. Balears. “De fet, a casa ha perdut un partit més que nosaltres a la Nova Creu Alta”, recorda.

Mantenir la porteria a zero s’ha convertit en “una premissa fonamental perquè saps que sumes segur. Els que em coneixen saben que m’agrada el joc d’atac, però ara teníem un objectiu prioritari. És evident que treballem per tenir més capacitat de generar i estic segur que anirem millorant”.

Torna Alberto Fernández

Les baixes d’Athuman, Sergi Garcia i Àlex Sala per aquest duel han tingut el contrapunt positiu amb una recuperació gairebé miraculosa: Alberto Fernández serà la gran novetat a la convocatòria dos mesos justos després de la seva lesió al genoll. De moment, estarà a la banqueta. També Adán Gurdiel està gairebé recuperat i tornarà pel següent partit a Amorebieta.

D’altra banda, el tècnic també podrà comptar de nou amb César Morgado, qui aquesta setmana s’ha convertit en l’únic jugador de la plantilla que arriba als 30 anys. El dubte és saber quin trident utilitzarà a l’eix de la defensa. No es descarta l’opció de tres centrals esquerrans com Pau Resta, César Morgado i Ricard Pujol. L’altra possibilitat és Guillem Molina desplaçant Pujol al carril.

Preguntat pel mercat d’hivern, Miki Lladó confia plenament en Jaume Milà i està convençut que abans del dia 31 “arribaran fitxatges que millorin el nivell de la plantilla i ajudin a augmentar la competència i el rendiment de l’equip”. Tocarà esperar.

Tres mesos sense guanyar

Les matemàtiques mantenen les seves constants vitals, però la situació del Calahorra és gairebé desesperada. Només dues victòries, l’equip menys realitzador (13 gols) i tres entrenadors. L’actual és l’experimentat Juan Carlos Pouso -va destacar al Mirandés- qui no ha pogut canviar la dinàmica tot i una millora en el joc. De fet, el conjunt de La Rioja suma 10 jornades sense assaborir un triomf. L’últim va ser un 3-0 al Real Unión fa tres mesos. A les seves files destaca l’exarlequinat Toni Gabarre, que només ha marcat un gol fins ara.

L’àrbitre del partit serà el veterà Sergio Usón Rosel (Comitè aragonès), amb un grapat d’antecedents amb el Sabadell, l’últim gens favorable: el 3-0 a Las Gaunas davant l’UD Logroñés. En canvi, l’últim i únic precedent al camp de La Planilla va ser positiu pel conjunt arlequinat: 0-1 en la temporada 2001/02, amb un gol del ‘Motoret’ Sala amb col·laboració amb Vilaseca.