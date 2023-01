La distribuïdora Paycom fa arribar ‘El Noi Lleó’ al cine

La pel·lícula xinesa El Noi Lleó, després de fer parada a Sabadell, s’ha estrenat amb molta expectació a cinemes d’arreu de l’Estat. Ha estat gràcies a la distribuïdora audiovisual Paycom, que no s’ha mogut de la ciutat des que va néixer fa 25 anys, l’any 1997. L’empresa, que és una referència del sector multimèdia a Espanya, ha comprat els drets del film d’animació infantil, n’ha encarregat el doblatge al català i al castellà i l’ha traslladat a la gran pantalla perquè el públic familiar en pugui gaudir. A l’Imperial es podrà veure fins a la setmana vinent.

La pel·lícula compta amb el prestigiós doblatge de Luís Posada, conegut per posar veu a personatges com Jack Sparrow i a actors com Jim Carrey o Leonardo DiCaprio. El jove Yuen, d’origen humil, protagonitza una història de superació per convertir-se en ballarí i arribar a ser part de la dansa del lleó durant l’Any Nou xinès, un ritual molt popular al país per atraure la bona sort.

Tal com explica el cap d’operacions de Paycom Multimedia, Peter Girbau, és un film que posa en valor “la cultura i les tradicions xineses”, amb “una excel·lent qualitat en animació, ben traduïda, amb un guió ben adaptat i amb un bon doblatge”. A més, constata que, tal com passa en l’animació infantil des de fa anys, té “un rerefons sensible, amb una lectura profunda que els adults també poden gaudir”.

Girbau va caçar l’oportunitat de portar a Catalunya la pel·lícula en el festival de Cannes. I no va dubtar a fer el pas. És probable que, després de passar per la gran pantalla, TV3 l’emeti i arribi a les plataformes audiovisuals.

Cristina Fabero, del departament comercial i de màrqueting de Paycom, també lloa la mirada del film i el seu “component de superació, en la lluita contra les adversitats des del sacrifici i l’esforç, trencant cànons”.

En català, més dificultats

Pel cinema en català és una victòria l’estrena d’El Noi Lleó, que ha rebut el suport de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat. Però no és un sector fàcil per la llengua, tal com ha constatat Girbau. Hi ha exhibidors a Catalunya que es neguen a projectar en català, i no per motius de rendibilitat, segons lamenta. “El cinema infantil té retorn, funciona, especialment amb els avenços a nivells de producció”.

Paycom porta a cinemes unes cinc o sis pel·lícules cada any, en català, castellà i euskera. L’empresa té previst continuar potenciant la distribució audiovisual des de la ciutat, amb nous projectes.