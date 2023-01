L’Aeroclub tanca un acord per a la formació de pilots del Vietnam

La Barcelona Flight School, l’escola de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, ubicada a l’Aeroport, ha arribat a un acord per iniciar un conveni amb la Vietnam Aviation Academy, per a la formació de pilots vietnamites. Recentment, una delegació asiàtica, encapçalada pel president de la Vietnam Aviation Academy, Tran Hoai An; la degana de la facultat d’enginyeria aeronàutica, Nguyen The Hoang; i el cap de l’institut de formació internacional, Vu Le Huong, van visitar les instal·lacions sabadellenques, acompanyats de representants de l’Aeroclub, entre els quals, el vicepresident Daniel Ventura.

Aquest conveni, històric, per ser la primera vegada que es creen llaços amb el país asiàtic, reforça la posició de la Barcelona Flight School com a referent en la formació de pilots d’arreu del món. “Tenien una necessitat molt concreta i nosaltres reuníem les característiques idònies que buscaven. La qualitat de la formació que s’ofereix, reconeguda a escala internacional, amb alumnes d’arreu del món, ens situa al mapa”, exposen fonts de l’Aeroclub. L’acord ja s’ha traduït en els primers alumnes –prop d’una desena– provinents de la Vietnam Aviation Academy, que durant dos anys i escaig estaran cursant a Sabadell el curs de llicència de pilot comercial d’helicòpter (CPL), tant la part teòrica com la fase de vol, de 35 hores, amb un Robinson R44.Un model amb capacitat per a quatre persones, ideal per a la formació de pilots.

“És un mercat important”

Si res no es torça, el Vietnam serà la punta de llança de l’escola de pilots sabadellenca a l’Àsia. I és que l’Aeroclub Barcelona-Sabadell vol teixir aliances en un futur no molt llunyà per atraure futurs pilots a la ciutat. “El continent asiàtic és un mercat important per a nosaltres. Volem obrir-hi noves relacions comercials”, asseguren. Els propers en posar-se en mans dels professionals de la Barcelona Flight School podrien ser pilots indis: “Estem oberts i ens intentem adaptar-nos a les necessitats d’altres països. Esperem que en un futur puguem treballar amb l’Índia”. Segons dades d’Aena, els vols de formació de les diverses escoles de pilots i helicòpters ocupen un 70% de l’activitat de l’aeròdrom sabadellenc. El 30% restant es reparteix entre vols privats, de serveis i aerotaxi, entre altres.