Cara i creu del Club Natació Sabadell de voleibol

Cara i creu. Derrota del sènior masculí de Superlliga2 i victòria del sènior femení de Primera Nacional. El conjunt de Roberto Pozzato va caure davant el Mediterráneo de Castelló per 1-3 (25-22/ 14-25/19-25/23-25).

En el primer set, l’equip sabadellenc va estar molt encertat, tant en defensa com en atac, i va aconseguir un avantatge inicial de 5 punts. Aquesta renda es va reduir i l’equip castellonenc va posar-se per davant (16-17), però una reacció final va permetre al Club imposar-se per 25-22.

El segon set, en canvi, gràcies a l’oposat Santiago Vives especialment, l’equip castellonenc va anar-se’n en el marcador, fins al 6-10. Tot i els canvis que va introduir Pozzato, no es va trobar la manera de reduir la distància, i es va acabar perdent per 14-25. El tercer set seria un calc del segon, i el millor joc d’atac de l’equip visitant, va fer que s’emportessin el punt per 19-25. En el quart set, el Club Natació va millorar i semblava que podia forçar el tie-break, però el Mediterráneo va respondre amb el seu potent joc d’atac, i va sentenciar el partit amb un 23-25.

Bona reacció

El sènior femení de Primera Nacional, per la seva banda, es va endur els tres punts en un duel important, de cara a assegurar la permanència a la categoria, guanyant el cuer C.V. Manacor per 3-1 (26-28/25-17/25-20/25-23). El partit va començar malament per l’equip sabadellenc, amb un 0-5 advers. De mica en mica, les de Xavi Perales, van anar reduint la distància, fins a empatar (24-24), però finalment el set va ser per les visitants (26-28).

La resposta local va ser contundent en el segon i tercer sets, guanyant amb certa facilitat, per 25-17 i 25-20. El quart semblava que havia de transcórrer de la mateixa manera, avançant-se les jugadores locals per 18-9 en el marcador. L’equip manacorí no es va rendir fins a acostar-se amb el 19-18. Quan tot apuntava al tie-break, les sabadellenques van reconduir la situació i van aconseguir guanyar el set per 25-23. Amb aquesta victòria, en sumen 5 en aquesta temporada, i se situen setenes a la classificació.