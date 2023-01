Tanquem el primer mes de l’any fent balanç de l’activitat a Sabadell, que continua sent una ciutat que atrau diversos sectors. Infraestructures com l’aeroport o les empreses dels polígons industrials així ho proven.

2.218 milions d’euros. És el volum de negoci que generen les 850 empreses ubicades en algun dels set polígons d’activitat econòmica de Sabadell o PAE (Can Feu-Hostafrancs, Can Roqueta, Gràcia Nord, Gràcia Sud, Parc Empresarial, Ripoll i Sud-oest), segons les darreres dades d’un informe d’estructura de la ciutat elaborat per l’Ajuntament a partir d’informació del Registre Mercantil de l’any 2020.

La Barcelona Flight School, l’escola de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, ubicada a l’Aeroport, ha arribat a un acord per iniciar un conveni amb la Vietnam Aviation Academy, per a la formació de pilots vietnamites. Aquest conveni, històric per ser la primera vegada que es creen llaços amb el país asiàtic, reforça la posició de la Barcelona Flight School com a referent en la formació de pilots d’arreu del món.

ERC ha cedit davant la ronda Nord, una de les exigències del PSC, per desencallar els pressupostos del 2023. Mentrestant, a Sabadell, l’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, manté el seu no rotund a la infraestructura, tal i com reafirma en entrevista al Diari.

El Ple municipal d’aquest dilluns va donar el vistiplau a l’adjudicació del nou contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol i centres d’educació infantil i familiar municipals després de la darrera adjudicació, ara fa quatre anys a la mateixa empresa gestora. Quines són les principals novetats?

L’Ajuntament de Badia del Vallès ha batejat l’auditori municipal amb el nom del seu veí més internacional, l’il·lusionista Antonio Díaz, El Mago Pop. L’artista va agrair al consistori el reconeixement i es va emocionar en recordar el seu pas per l’espai que ara porta el seu nom.