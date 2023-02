César Morgado: “L’objectiu és la permanència, però no ens posem sostre”

El capità del Centre d’Esports, César Morgado, ha fet una valoració del mercat d’hivern en clau arlequinada i també ha mostrat el seu optimisme i ambició sobre el futur de l’equip en aquesta segona volta. “Els nous que vinguin a sumar”, ha estat la seva reflexió general, en al·lusió als tres jugadors incorporats (Ricard Pujol, Adriá Ortolà i Cristian Herrera) als quals se sumarà, a les pròximes hores, el veterà Raúl Baena.

“Jo no estic -ha afegit César Morgado– per valorar si necessitàvem un central, un porter o un davanter. El mercat d’hivern sempre és complicat. Es fa llarg i provoca una mica d’estrès perquè mai saps si et tocarà canviar de club i hauràs de marxar a una altra ciutat… El grup ha intentat aïllar-se de tot això. Sap greu pels companys que han marxat, però això és el món del futbol. Han vingut altres companys i com el diu el míster, ara som els que som i estem els que estem per tirar això endavant”. Coneix a Ortolà perquè “vam coincidir en l’etapa juvenil a Vila-real. És un porter amb experiència i ens pot ajudar. Herrera també és un gran jugador, tots venen a sumar”.

Amorebieta, difícil escenari

El Sabadell afrontarà diumenge (12 h) el segon desplaçament consecutiu. Després de l’empat agredolç a Calahorra, ara afronta una complicada visita a Urritxe per enfrontar-se a l’Amorebieta. L’estat del terreny de joc -encara que la Nova Creu Alta no és ara mateix un bon exemple- pot ser un element determinant: “Ja sabem que està en males condicions, serà un camp típic basc. Ens haurem d’adaptar a les circumstàncies i competir. L’equip s’ha mostrat molt sòlid i hem de continuar creixent a partir de mantenir la porteria a zero”.

De l’Amorebieta diu que “és un equip que sempre sap a què juga i té les idees molt clares”. D’altra banda, té clavada una espina de la famosa eliminatòria de play-off quan César Morgado defensava el Badajoz i es van quedar sense ascens a la lliga SmartBank al Nuevo Vivero davant el conjunt basc: “teníem l’opció de pujar i va ser un cop dur en aquell moment”, recorda.

El capità reconeix que l’objectiu prioritari és la permanència, però no tanca la porta a res: “Ara mateix lluitem per sortir de la zona baixa, però no tenim sostre. Si continuem sumant punts, potser podrem pensar en altres coses més endavant”. Per cert, César Morgado va participar, juntament amb la resta de la plantilla, en una reunió amb representants de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) per tractar diversos temes. En la delegació del sindicat de futbolistes cal destacar la presència de l’exjugador arlequinat Felipe Sanchón.