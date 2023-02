FOTOS | L’enderroc del Malibú marca el punt final de l’històric gimnàs de Sabadell

El club esportiu Malibú va abaixar la persiana el setembre del 2021, després de 35 anys d’activitat. Passat més d’un any, aquesta setmana ha començat l’enderroc del seu edifici, al carrer de Bosch i Cardellach, 47, al barri del Centre. En el seu lloc s’hi farà una promoció de pisos, la primera de la promotora Ebrosa a la ciutat i que comercialitzarà Fincamps.

L’enderroc l’està duent a terme l’empresa Garriga Obres i Serveis, i fonts de la companyia indiquen que els treballs s’allargaran uns tres mesos, de manera que es preveu enllestir-lo a finals d’abril. No només desapareixerà el que era pròpiament el Malibú, que avui dia manté el rètol, sinó que també s’enderrocaran les tres cases tapiades que té al costat -números 49, 51 i 53 i que és per on ha començat l’enderroc-; l’edifici que fa cantonada amb el carrer de Sant Oleguer i la casa tapiada que aquest té al costat.

Què s’hi pot construir?

A hores d’ara s’està acabant de definir la promoció immobiliària que s’hi farà, per la qual no han transcendit detalls de quants pisos hi haurà ni quines característiques tindrà el futur edifici que es construeixi.

El planejament urbanístic de Sabadell preveu per aquest indret la construcció d’un edifici de màxim planta baixa més dos pisos d’alçada, amb una profunditat edificable total de 18 metres. D’aquesta manera, els baixos podrien tenir pati per aprofitar aquesta profunditat. I, en tot cas, l’edifici també pot comptar amb aparcament soterrani.

Es dona la casualitat que, en la mateixa illa de cases en què es troba aquesta obra, a escassos metres se n’està fent una altra. Es tracta de la promoció Bosch i Cardellach, 75, de la promotora sabadellenca Hàbitat Català, que s’ubica a la parcel·la on anteriorment hi havia hagut la fàbrica de tints Bros, de la qual es manté la xemeneia protegida de 45 metres d’alçada, obra d’Arnau Izard i Llonch el 1954, i que ha estat rehabilitada.