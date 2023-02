Josep Oliu pronostica que l’economia espanyola creixerà per sobre de la resta

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, pronostica que l’economia espanyola serà la que més creixerà a la Unió Europea aquest 2023, gràcies a una moderació de la inflació i a un menor impacte de la crisi energètica. Així ho ha assegurat aquest dimecres al matí en la seva tradicional conferència d’inauguració de l’any a la Cambra de Comerç de Sabadell en què ha presentat les perspectives econòmiques mundials i estatals per al 2023.

Oliu ha vaticinat que el PIB de l’Estat augmentarà un 1,4% fins al desembre i que la taxa d’atur (d’un 12%, aproximadament) es mantindrà estable. “L’economia espanyola s’estancarà menys que a la resta de països de la zona euro. Un dels motors de creixement serà els fons europeus Next Generation: hem de saber-los utilitzar correctament”, ha detallat.

El president del Banc de Sabadell ha exposat alguns dels elements que fan que les perspectives per a l’economia espanyola siguin millors que a altres països: la resiliència del seu mercat laboral, l’absència de desequilibris en el mercat immobiliari, la continuïtat de les mesures fiscals, entre d’altres. En aquest sentit, el dirigent de l’entitat també ha apuntat un altre element crucial: la moderació de la inflació. S’estima que l’IPC sigui del 5,4% en acabar l’any i que arribi al 2% de cara al 2024.

Estancament de l’economia mundial

D’altra banda, Josep Oliu ha pronosticat un estancament de l’economia mundial aquest 2023, a causa de la inestabilitat geopolítica global. El dirigent del Banc Sabadell ha assegurat que durant el 2023 la mitjana de creixement del producte interior brut (PIB) dels països d’arreu del món serà de menys d’un 3%, un percentatge que demostra un “estancament de l’economia”. “A la zona euro el percentatge serà del 0,7%, per culpa sobretot de la crisi energètica”, ha detallat.

Pel que fa a la política monetària, Oliu ha indicat que els tipus d’interès pujaran i assoliran un percentatge del 3%, aproximadament. “Hi ha consens que els bancs centrals mantindran els tipus en nivells restrictius durant el 2023. Això ajudarà a moderar la inflació”, ha apuntat.

A banda, l’empresari ha pronosticat que els governs europeus seguiran amb la seva aposta per les polítiques fiscals expansives. “Tots els governs han fet mesures per protegir les famílies i les empreses davant l’increment del preu de l’energia. L’any 2023 servirà per obrir un debat sobre la necessitat d’un procés de consolidació fiscal”, ha assenyalat.

Oliu també ha posat èmfasi en quins seran, segons les previsions, els riscos idiosincràtics d’aquest 2023. N’ha exposat quatre: l’escalada en la inestabilitat geopolítica global, els esdeveniments climàtics extrems, els ciberatacs i riscos cibernètics, i les noves pandèmies. “El 2023 anirà bé si podem fer front a aquests riscos”, ha afirmat.

“El 2022 va anar millor del que s’esperava”

Dit això, el president del Banc Sabadell també ha fet una valoració del 2022, el qual considera que va ser un any “millor del que s’esperava”. Així i tot, va estar marcat per circumstàncies que no estaven previstes. Entre elles, la guerra d’Ucraïna. “Ningú preveia el conflicte bèl·lic, el qual va acabar derivant en la crisi energètica que tenim en l’actualitat”, ha remarcat.

Oliu també ha assenyalat la tensió de les condicions financeres i el comportament negatiu dels mercats com altres elements que van afectar les economies mundials durant el 2022.

Crítiques a l’impost de la banca

Per posar punt final a la conferència, Josep Oliu s’ha referit a les expectatives del 2023 del sector bancari i, en concret, del Banc Sabadell. A més, també s’ha mostrat satisfet amb els resultats de l’entitat durant el 2022. El Banc va assolir 859 milions d’euros de benefici (62%).

“L’any 2020 va ser un any d’inflexió per a nosaltres. Vam haver de fer una reestructuració de la plantilla per retallar costos i recuperar rendibilitat. Ara tenim plantilles estàndard, com la resta de bancs, i hem millorat els resultats”, ha exposat.

De cara al 2023, Oliu ha detallat els objectius principals del Banc Sabadell: “Volem incrementar el ROTE fins al 9%, tenir cura de la qualitat dels actius, centrar-nos en la digitalització i, sobretot, continuar sent un banc amic dels clients”. Tanmateix, Oliu ha assegurat que l’impost de la banca suposa un pal a les rodes per l’entitat de cara a aconseguir els seus propòsits. “Sense aquest tribut obtindríem un ROTE del 10,5%. L’impost a la banca no té cap sentit; només serveix per omplir les arques públiques”, ha criticat durament.