El Banc Sabadell tanca el 2022 amb un benefici de 859 milions (+61,9%)

El Banc Sabadell ha tancat el 2022 amb un benefici de 859 milions d’euros, que suposa un 61,9% més que l’any anterior. Segons el balanç facilitat per l’entitat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), també ha incrementat el seu negoci bancari un 8,1%, fins als 5.289 milions.

Tot plegat, en un context econòmic marcat per la inflació i per la pujada dels tipus d’interès, element que ha afectat tant al consum com a l’import de les mensualitats hipotecàries. D’altra banda, el banc ha continuat amb la seva política de reducció de costos (cauen un 12,8%) i tancament d’oficines, amb 130 sucursals menys.

“Totes les unitats de negoci han incrementat la rendibilitat al llarg de l’any: banca d’empreses, banca de particulars, banca corporativa i d’inversió, TSB i les unitats de negoci internacionals”, ha destacat el conseller delegat de l’entitat, César González-Bueno. D’altra banda, ha afirmat que el banc encara 2023 amb “optimisme raonable”.

Sense la britànica TSB

Els números també mostren un impuls fort del Banc Sabadell si es comptabilitza l’activitat de l’entitat sense la britànica TSB. En aquest cas, el benefici es dispara un 87,2% fins als 771 milions d’euros.

El benefici del grup –incloent TSB- s’ha vist impulsat en gran manera per la millora del marge recurrent, la diferència entre les despeses i els ingressos per comissions i interessos, que han crescut un 26,3% en un any. D’aquí, el marge d’interessos augmenta un 10,9% fins a 3.799 milions mentre que els ingressos per comissions avancen un 1,5%, fins als 1.490 milions d’euros.

Pel que fa al crèdit, el Sabadell tanca l’any amb un saldo de 156.130 milions, el que suposa un increment del 0,8% durant l’any. Pel que fa a la cartera hipotecària també creix lleugerament a Espanya i arriba als 39.027 milions, un 1,4% més.

També el volum de crèdit a empreses tanca l’exercici amb 43.409 milions, un 0,4% més. En termes de morositat, el banc situa la seva ràtio al 3,41%, dues dècimes menys que fa un any.

Més despesa targetes

L’actual context d’increment de la inflació s’ha traduït en una major activitat de la línia de targetes i TPV de l’entitat. Així, la facturació de targetes al quart trimestre va augmentar un 11% en termes interanuals i va arribar als 5.887 milions. També la facturació de TPV puja fins als 12.236 milions, un 23% més en comparació a les dades de l’any anterior.

TSB

El Sabadell també presumeix dels resultats de la seva filial britànica TSB, que conclou el 2022 amb un benefici individual abans d’impostos de 184 milions de lliures, un 16,5% més que fa un any. Tal com apunta l’entitat, aquesta xifra ja descompta l’impacte extraordinari de la multa de 48,65 milions de lliures per la migració tecnològica del 2018, i suposa “el millor resultat” des de la seva integració al grup.

Dividend i 204 milions en recompra d’accions

El consell d’administració del banc ha proposat per a l’aprovació a la propera Junta d’Accionistes d’un dividend en efectiu complementari de 0,02 euros per acció, i la recompra de 204 milions d’euros en accions. A aquesta retribució cal sumar-hi el dividend a compte de 0,02 euros abonat a finals de desembre del 2022. D’aquesta manera, indica el Sabadell, la retribució total serà de 430 milions d’euros, cosa que equival a una rendibilitat per dividend del 8,7%, considerant la cotització a tancament de 30 de desembre del 2022.