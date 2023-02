Ángel Martínez: “Raúl Baena es deixarà la pell, és la seva manera d’entendre el futbol”

L’excapità del Centre d’Esports, Ángel Martínez, jugador arlequinat de la 17/18 fins a la 20/21, ha valorat molt positivament l’imminent fitxatge del migcampista Raúl Baena. No van arribar a coincidir a l’Espanyol per molt poc, però el coneix força bé i mantenen una excel·lent relació. “És una gran notícia. Últimament, no l’he seguit gaire perquè ha jugat a l’estranger i no sé com es troba físicament, però estic segur que aportarà moltíssim, no només dins del camp sinó a fora”, ha explicat al Diari de Sabadell.

D’altra banda, destaca un aspecte que resulta innegociable: “es deixarà la pell en cada entrenament i en cada partit perquè és la seva manera d’entendre el futbol. Ofereix molt de treball, sacrifici i té una mobilitat impressionant. A més, es tracta d’una persona extraordinària. Estic convençut que el Sabadell farà un salt de qualitat i ell encaixarà perfectament en el club”.

Sergi Mas: “Domina l’ofici”

El conegut periodista Sergi Mas, perico, també ha dit la seva sobre Raúl Baena. De manera molt concisa i contundent: “Ho donarà tot, segur. És bona gent, un gran professional i domina l’ofici”, ha destacat. Tot apunta que a les pròximes hores, el Centre d’Esports farà oficial l’acord que ja té tancat amb el jugador. De totes maneres, la presentació oficial no es farà fins a la setmana que ve.