Sabadell arrasa a les nominacions dels premis Enderrock

El potencial de Sabadell en el panorama musical català es fa evident als premis Enderrock 2023. Hi ha 7 artistes de la ciutat que són candidats entre les diferents categories pels seus àlbums, cançons i talent: Flashy Ice Cream, Santa Salut, Roger Padrós, Triquell, Benet Casablancas, Corrandes són Corrandes i Laura Andrés. Tots a la cresta de l’onada dels seus gèneres musicals. A més, el cineasta Héctor Romance és el director de Dones d’Aigua, nominat a Millor Videoclip.

Els artistes sabadellencs necessiten el suport de la ciutat, ja que els coneguts com a Premis de la Música Catalana s’atorguen per votació popular. Ara mateix, les urnes digitals estan obertes fins al diumenge 5 de febrer. Els tres artistes més votats, que s’anunciaran tres dies més tard, passaran a una votació final i decisiva, que acabarà el 19 de febrer. Els guardonats no es desvelaran fins al dia de la gala, el 9 de març a l’Auditori de Girona.

Flashy Ice Cream i Santa Salut

Un jurat format per 30 periodistes i crítics musicals del país van decidir el desembre que el Millor Disc de Músiques Urbanes de 2022 és Aftersun (Delirics), de Flashy Ice Cream. Per tant, ja és segur que els sabadellencs marxaran de la gala amb un Premi Enderrock de la Crítica als braços.

Els cantants sabadellencs P. Giancana i Sneaky Flex, amb el productor Daax, opten a duplicar el premi, però ara per votació popular. Seria un merescut agraïment de tots aquells que l’agost passat es van endur un altaveu a la platja o a la piscina i van fer sonar una vegada rere una altra la benhumorada Un estiu perfecte.

Santa Salut, pel disc Discordia, també competeix per endur-se el guardó. La rapera sabadellenca podria acabar d’arrodonir un any perfecte, en què ha estat de gira per tota Catalunya, Espanya, Holanda, Mèxic, Grècia, França, Argentina i Colòmbia. I aquest 2023 l’esperen a Uruguay i una altra vegada a Argentina. En aquests moments, és l’artista de la ciutat amb més impacte internacional.

Nominades com a autores a la mateixa categoria de música urbana, també hi ha dues cares conegudes. Són les de les raperes Elane i Bittah (en el grup Tribade), que tot i no ser de Sabadell formen part del projecte educatiu Versembrant, que organitza tallers de rima a escoles a la ciutat.

Roger Padrós

Viu un moment especialment dolç Roger Padrós, a qui molts recordaran pel seu pas per La Voz l’any 2020. Carregat de vitalisme, l’àlbum La vida és millor ha catapultat la seva carrera musical. Precisament per això, és candidat als premi de Millor Artista Revelació i Millor Disc de Cançó d’Autor, a banda de Millor Cançó en Català, per Digue’m.

Una triple candidatura que el col·loca com el sabadellenc amb més opcions de sortir ben parat de la gala dels premis. Tindrem l’ocasió de veure’l en directe a la CavaUrpí el 24 de febrer.

Triquell

A Jugular, Triquell escruta la festa on es troba i, després de comprovar que és “una cerimònia avorrida i somnolenta”, propulsa canviar-ne les regles del joc, encendre-la, fer-la esclatar amb un estil provocador. Està nominada a Millor Cançó en Català als premis Enderrock.

És fàcil fer un paral·lelime entre l’escena que evoca Jugular i la sacsejada que ha provocat l’arribada per la porta gran del sabadellenc al panorama musical català. Sí, amb la seva actitud desacomplexada i irreverent ha impactat directament a la jugular del sistema. La seva eclosió artística no només ha estat immensa, sinó que dibuixa un llarg recorregut per endavant.

Per això és molt probable que s’emporti també el premi a Millor Artista Revelació, el segon guardó al qual està nominat.

Laura Andrés i Benet Casablancas

En el terreny de la música clàssica, dos artistes que projecten Sabadell arreu del món. D’una banda, la pianista Laura Andrés, que recentment ha batejat com a Kintsugi el seu segon disc. Un nom metafòric que fa referència a la tècnica de ceràmica japonesa amb què es reparen els gerros amb pasta i resina d’or. Una reivindicació de les esquerdes que fan ser únics i resistents.

Col·laboradora de Shakira a l’àlbum El Dorado, la sabadellenca volta per tota Europa interpretant a piano concerts tribut a Yann Tiersen, Ludovico Einaudi, Ed Sheeran o Coldplay. Ja sap què és embutxacar-se un Enderrock, ja que l’any passat #Blanc va ser premiada com a millor disc de Música Clàssica-Contemporània.

Benet Casablancas, un dels compositors més importants de l’Estat, podria guanyar el seu primer Enderrock per The Clarinet Music, un treball discogràfic que inclou diverses peces interpretades per Joan Enric Lluna (clarinet), Josep Colom (piano) i la formació Moonwinds Ensemble.

Corrandes són corrandes

La icònica banda sabadellenca de cançó improvisada és candidata al premi Millor Disc de Folk per La meitat en són mentida, estrenat a l’octubre a la Fira Mediterrània de Manresa. Un àlbum produït pel sabadellenc Oriol Cases que sintetitza tots els espectacles del grup, format per Anaís Falcó (veu, violí i percussions tradicionals), Christian Simelio (veu), Jaume Casalí (acordió diatònic i veu), Marc Torrent (guitarró, viola de roda i veu), Anna González (bandúrria i llaüt) i Pep Coca (contrabaix).

Héctor Romance

Dirigit pel cineasta sabadellenc Hèctor Romance, el poètic i sensible videoclip Dones d’aigua, de la cançó de Juli Barrero, ha superat de llarg totes les expectatives inicials. Amb un llarg recorregut de mig centenar de nominacions entre els cinc continents i 14 premis internacionals a festivals, ara podria endur-se un reconeixement de casa, ja que és a la llista de Millor Videoclip dels Enderrock.

“L’acollida que el videoclip està tenint és una sorpresa grata que es va fent cada cop més gran. Ens han seleccionat i projectat a llocs tant dispars com els Estats Units, l’Índia, Nigèria, Colòmbia o Austràlia. No sabem fins a on ens portarà, però pel moment està sent un viatge increïble”, valora el director del videoclip, Hèctor Romance.

Amb totes aquestes nominacions, el videoclip del sabadellenc ha arribat a la llista de prestigiosos certaments com el Dead Love Film Fest, de Califòrnia, qualificador pels Oscar; el Certamen internacional de Soria, qualificador per als premis Goya; o l’ARFIFF, un dels principals certàmens de tota Àfrica. Gravat a Andorra, ha portat la llengua catalana arreu del planeta.

Està protagonitzat per Mercè Canals, Claudia Araújo i Irina Robles.