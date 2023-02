El tabac és una de les principals causes de mort en desenes de milers de persones cada any a Espanya. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, unes 60.000 persones moren per malalties relacionades amb aquesta addicció. Per això, des de múltiples sectors de la societat i àmbits de la ciència i la salut han reclamat que es posin facilitats als fumadors per deixar enrere l’addició.

Des d’aquest dimecres, 1 de febrer, el Ministeri de Sanitat finança el Todacitan, un medicament que permet deshabituar-se al tabac en només 25 dies. El fàrmac arriba per substituir el Champix, que fins fa una mica més d’un any servia per tractar el tabaquisme.

Anteriorment, el Todacitan costava al voltant d’uns 200 euros. Ara, el medicament es podrà prendre sota prescripció mèdica, de manera que cal consultar amb el metge de referència. Una decisió que ha estat aplaudida per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ).