Les obres del parc del Nord continuen a mig gas: “Darrerament no hi ha hagut activitat”

Acabar les obres del parc del Nord no està sent fàcil. Problemes de l’empresa constructora que s’encarregava de fer els camins n’han demorat el calendari previst, que contemplava inaugurar el nou espai verd el primer trimestre d’enguany. “Hi ha dies que veiem màquines, i d’altres no”, resumeix la veïna Vanesa Robles.

Si bé la construcció dels camins ha quedat a mitges, amb el traçat marcat, el que en tot moment ha continuat endavant és la jardineria. La plantació d’arbres és el que no s’ha aturat, i és el que manté l’optimisme dels veïns en veure que “ara es comença a veure el final del túnel”, tal com explica el veí Xavi Carvajal. Fonts de l’Ajuntament expliquen que, a hores d’ara, no s’han reprès les obres dels camins a l’espera de resoldre els tràmits administratius per fer-ho. Continua sent una incògnita saber quan es podrà inaugurar el parc.

El parc del Nord té tres trams. El primer, a la zona dels FGC; el segon és el que està en obres, darrere el camp de futbol municipal de Ca n’Oriac. L’últim és el que queda darrere del pavelló Nord, un espai en el qual, segons els veïns, no s’hauria de poder entrar perquè és part de les obres i es fa servir com a espai per deixar-hi runa i altres materials. Però la realitat és que és una zona on el veïnat va a passejar i a treure els gossos.

Veïns com José Luis Morente apunten que en els últims mesos “no hi ha hagut activitat. Suposo que les obres estan aturades pel problema de l’empresa”. Vist des de fora, el que ja està fet és el pipicà que, segons Morente, “és petit per una zona en què hi ha molts gossos. A més, les tanques són baixes i els gossos mitjans i grans les saltaran segur”. Fa mesos que està fet i no és difícil veure-hi algú a dintre, tot i formar part del perímetre tancat de les obres.