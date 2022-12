“Les obres del parc del Nord fa massa temps que estan aturades”

[Aleix Pujadas | Marta Ordóñez]

Fa uns dos mesos que les obres del parc del Nord no s’estan fent al ritme previst, davant la preocupació dels veïns, que veuen com els treballs no avancen i l’entorn es degrada. L’empresa que se n’ocupa s’ha declarat en fallida, segons l’Ajuntament, i la seva desaparició ha tingut dues conseqüències a Sabadell en qüestió de dies: les obres del parc del Nord i del carrer del Caucas han quedat aturades temporalment, com mesos enrere va passar amb l’edifici de Jean Piaget, el Portal Sud o el Vapor Pissit, per diferents motius, però amb el mateix resultat. En el cas del parc del Nord, “està tot obert, ha quedat tot cap per avall”, expressa Antonio Muela, membre de la Comissió del Parc del Nord i veí del Torrent del Capellà, preocupat pel futur de les obres.

El parc del Nord és una de les grans inversions del mandat -continuant el projecte iniciat pel quadripartit-, i té un pressupost de 2,1 milions d’euros, subvencionada al 50% per fons europeus EDUSI, que l’Ajuntament assegura que no perillen perquè els treballs acabaran a temps l’any que ve. No serà, però, en el primer trimestre de 2023 com estava previst sinó alguns mesos més tard.

D’una banda, hi ha l’obra civil, que és la que ha quedat aturada; i, d’altra, la jardineria, que continua endavant i justament ara s’hi han començat a fer les primeres plantacions. “Veiem que la jardineria funciona, que hi ha moviment i estan portant els arbres. Però la resta continua tot obert”, afegeix Muela. Per la seva banda, Mariano Molina, membre de la comissió i veí del Torrent, assenyala l’incivisme a la zona i denuncia que “tot i que hi ha tanques i el parc està tancat, la gent hi entra igualment”. Una situació que preocupa perquè ningú prengui mal. Palmira Gabernet, des de l’associació de veïns de Ca n’Oriac, sosté que veïns i Ajuntament es reuniran pròximament per exposar la situació actual de les obres.

Qui seguirà les obres del parc?

De l’obra civil se n’ocupava fins ara la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Curnal Invest i Tec Raul, però aquesta darrera és la que s’ha declarat en concurs de creditors i fonts municipals asseguren que Curnal Invest continuarà l’obra. L’empresa i l’Ajuntament ja han iniciat els tràmits, però falta que la companyia entregui la documentació pertinent al consistori perquè pugui reprendre els treballs, previsiblement no abans que comenci el 2023. “Voldríem que s’acabessin aviat”, apunta Molina. La nova àrea amb 76.000 metres quadrats de zona verda, 570 arbres nous, més enllumenat i nou mobiliari haurà d’esperar una mica més.