Els pressupostos de la Generalitat preveuen 50 milions d’euros a Sabadell

Dos grans temes han centrat la setmana a Sabadell. La B-40 i els pressupostos. Temàtiques directament lligades a Esquerra Republicana que, aquest dissabte al matí, Gabriel Fernàndez ha volgut explicar. Per fer-ho, el candidat d’ERC a l’ajuntament ha aprofitat un acte de precampanya del partit al Racó del Campanar.

Balanç dels pressupostos

Per començar, Fernàndez ha destacat l’impacte que els pressupostos de la Generalitat tindran a la ciutat. En concret 50 milions d’euros previstos per l’any. Aquests diners es destinaran principalment equipaments i infraestructures, com els projectes d’ampliació de l’Hospital Parc Taulí així com les obres de millora als Instituts de Can Virolet i el Narcís Freixas.

“El PSC ens ha forçat a una situació complexa i hem hagut de cedir en alguns punts”, ha reconegut Fernàndez. Tot i això, ha volgut precisar alguns aspectes. “No ens agraden els casinos, la B-40 o el 4t cinturo, però hem aconseguit que cap ni una d’aquestes propostes tingui partida pressupostària”. Per tant, el seu balanç és positiu: “Estem contents de l’aprovació dels pressupostos, ja que ens permetran destinar recursos a dos eixos que considerem fonamentals per la ciutat: la sanitat i l’educació pública”.

No rotund a la B-40

Tot i la cessió d’ERC en el conjunt del país per la B-40, des de la secció local, Fernàndez ha tornat a recordar que es manté decidit i que amb ell al capdavant no s’acceptarà el projecte. “Vaig traslladar al President que entenia la seva posició i que valia la pena ampliar els pressupostos per l’impacte positiu que poden aportar. Tot i això, li vaig deixar clar que ens oposem a la B-40 i ens mantindrem ferms en aquesta postura”.

Com a contramesura al projecte Fernàndez també ha estat molt clar. “Sabem que cal millorar la mobilitat. En aquesta línia s’han aprovat dues partides per estudiar la possibilitat d’ampliar els ferrocarrils fins a Castellar i també la connexió de Castellar amb la C-58”.

Per a ERC Sabadell un dels punts més importants durant la campanya serà l’espai natural. “La campanya anirà de salvar el riu, el rodal i l’espai natural de Sabadell. Millores en mobilitat? Sí. Però adaptades al segle XXI, no al model dels 70-80 com volen alguns”, ha sentenciat Fernàndez.