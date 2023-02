El juvenil del CE Sabadell cau per la mínima davant del Barça

El juvenil “A” del CE Sabadell ha caigut per la mínima en la visita del líder de la Divisió d’Honor, el Barça, a Olímpia (0-1). El gol, als darrers instants, ha fet que els arlequinats marxin de buit després de completar un gran enfrontament.

Ha començat valent en la pressió el Centre d’Esports aconseguint recuperar pilotes a zones altes i sense patir en excés en les transicions. La primera arribada l’ha signat Xiaoke amb un xut centrat des de la frontal. Com era d’esperar, amb el pas dels minuts, els blaugranes s’han fet amb el domini de la pilota tot i que sense causar excessiu perill.

La primera clara pels visitants ha estat amb un cop de cap de Cases a la sortida d’un córner que ha aturat Ciurans. Especialment per bandes, passada la mitja hora de joc, el Barça ha començat a arribar amb major assiduïtat. Lamine Yamal i Cristóbal han posat a prova a Ciurans amb dos xuts desviats des de la frontal. Al límit del descans, en una jugada ràpida entre Xiaoke i Petit, els arlequinats han pogut avançar-se, però la intervenció defensiva en última instància ha salvat la clara ocasió. Amb el 0-0 i el joc molt disputat s’ha arribat al descans.

Al segon temps, el Sabadell ha donat una passa endavant en la pressió i no ha patit en excés més enllà de jugades individuals de Lamine o Derek. Especialment per banda esquerra, el conjunt arlequinat trobava una autopista que han aprofitat Petit i Lluc. En una de les arribades per banda, Xiaoke no ha pogut rematar bé de cap quan es trobava sol dins l’àrea. També Sander, amb un xut des de la frontal primer i, posteriorment, després d’una jugada individual per banda, ha estat a prop d’anotar en els primers instants de la segona meitat.

Tot i que el Sabadell estava molt ben plantat sobre el camp, el Barça ha perdonat en dues arribades molt clares. La primera en un u contra u que ha salvat Ciurans amb la cara davant Lamine. I, posteriorment, en una rematada de cap de Marc Guiu que ha sortit alta. Als darrers minuts, els arlequinats han tingut diverses arribades on, l’error a la penúltima passada, ha fet que no poguessin culminar l’atac. Ja al descompte, quan tot semblava destinat a l’empat a 0; en una transició conduïda per Lamine, Pol Castell s’ha introduït la pilota dins la seva pròpia porteria avançant al conjunt blaugrana.

Amb aquesta derrota sobre la botzina, els d’Edu San José s’apropen perillosament a la zona baixa de la taula. Tot i així, el gran joc durant la major part del partit davant el líder de la categoria mostra l’esperançador camí a seguir. La setmana vinent, un nou duel davant del segon classificat, el Real Zaragoza.