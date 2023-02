Els penals eviten posar fi al regnat de l’Atlètic-Barceloneta

L’Astralpool Club Natació Sabadell ha estat molt a prop de posar fi al regnat de l’Atlètic-Barceloneta a la Copa del Rei, però aquesta vegada han estat els penals qui ha premiat a l’equip de Quim Colet aixecar la quarta copa de l’entitat (13-12).

Tornava a ser un David contra Goliat, però un David que avui ha tornat a demostrar ara ja sí és capaç de competir de tu a tu durant tot el partit davant els d’Elvis Fatovic. Més de 500 persones no s’han volgut perdre una final que prometia fortes emocions i sobretot molta igualtat, després d’uns quarts i unes semifinals que els dos finalistes van superar amb comoditat. Dusan Matkovic ha iniciat l’intercanvi de cops, aprofitant la primera superioritat numèrica, en un partit amb més d’una quinzena d’expulsions per equip. Kosta Averka i Bernat Sanahuja, MVP de la final, han igualat el marcador (3-2), abans que Unai Biel situés el 3 a 2, resultat amb el qual s’ha arribat al final del primer període.

En el segon període, la figura d’Edu Lorrio –millor porter–ha anat creixent, fins a convertir-se en un mur pràcticament infranquejable, mentre en atac, Bernat Sanahuja i Dusan Banicevic, des de la boia, capgiraven el marcador, per fer embogir la Finetwork Aquàtics. Els d’Elvis Fatovic estaven contra les cordes, i només amb una doble inferioritat, Niko Paul podia donar aire als mariners (4-4). Ja en el tram final, abans del descans llarg, Ramiro Veich feia el cinquè dels sabadellencs i Edu Lorrio aturava un u contra u davant Felipe Perrone (4-5), en un període on el Club ha rebut quatre expulsions sense pilota.

A la represa, el Club arribaria a tenir dos gols d’avantatge, amb el 5 a 7, que afegia més pressió a un Atlètic-Barceloneta que havia de mantenir a la piscina a les primeres espases. Amb el 6 a 7, obra d’Alberto Munarriz, s’arribava al darrer assalt. I aquí, arribats en aquest moment, la pressió ambiental s’ha traslladat a la piscina, on l’arbitratge encara ha estat més rigorós, amb una triple expulsió que ha acabat amb gol de Felipe Perrone (7-8). Tot seguit, Martin Famera feia el 8 a 8 i traslladava tota la pressió als sabadellencs, que han trobat amb Averka la possibilitat per recuperar l’avantatge. Quedava un atac visitant amb Unai Aguirre a l’atac i els nedadors han aguantat el setge prop de vint segons, però quan s’esgotava el temps, Luke Pavillard ha enviat el partit als penals (9-9). I aquí la sort ha acabat caient a favor dels d’Elvis Fatovic. Nicholas Porter s’ha erigit com a gran protagonista en aturar dos dels cinc penals de l’Astralpool.