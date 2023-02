Pere Llonch: de tècnic a ‘youtuber’ de les petites reparacions

El sabadellenc Pere Llonch (1965) va començar a ajudar el seu pare quan tenia 20 anys, i actualment és el gerent del negoci familiar fundat el 1963, Servei Tècnic Llonch. Situat al carrer de Fontanella, 61 (la Creu de Barberà), la botiga i taller és una referència a Sabadell i més enllà gràcies a l’entrada al món d’Internet. I és que l’especialitat dels Llonch sempre ha sigut tenir aquell recanvi que fa falta. Com quan la màquina d’afaitar té almenys trenta anys, però es trenca el cable i no cal comprar-ne una de nova. Si es pot trobar un recanvi, allà el tindran, i de primeres marques, perquè són distribuïdors oficials.

Pere Llonch és un arlequinat de cap a peus, i al CE Sabadell ha tocat tots els papers de l’auca: ha sigut jugador davanter del primer equip, entrenador i membre de la Junta Directiva amb Joan Soteras. Però quan jugava, d’un dia per l’altre, va decidir deixar-ho i començar a assegurar-se el futur aprenent del seu pare al taller que tenia. Així, va començar arreglant minipimers i planxes, els productes estrella de l’època. I és que, aleshores, al taller hi havia set tècnics reparant, productes dels dos Vallesos que anaven a buscar i tornaven als seus punts d’origen. “Havíem arribat a fer més de 1.000 reparacions a la setmana. I ara en fem 500 al mes” apunta el sabadellenc.

Tenir presència a Internet

A mesura que les reparacions han anat baixant, les que s’han quedat són de més complexitat i ha augmentat la venda de recanvis, sobretot gràcies a obrir-se al món d’Internet, amb una pàgina web que els permet vendre a tota Espanya. Aquí, la persona clau es diu Mireia Rodríguez, que treballa amb Llonch i porta l’àmbit digital. Aquesta nova etapa del negoci també ha portat Pere Llonch a fer vídeos pel canal de YouTube, ja que això els ajuda a donar-se a conèixer i ampliar els serveis als clients. Tal com reconeix el sabadellenc, “no m’havia imaginat mai fent-ho. Faig cas als professionals”.

Hi ensenya coses útils per la vida quotidiana, com reparar pèrdues d’aigua d’una cafetera com la que podem tenir a casa. Reparar petits electrodomèstics -i no tan petits, perquè també en reparen d’hostaleria-, té una semblança amb fer vídeos: “tot s’aprèn”, diu. Sobretot, el més important és complementar la teoria amb la pràctica, perquè fins que no t’enfrontes a reparar una cafetera, per exemple, no saps ben bé què has de fer.