Esperant millores al Ripoll

Durant molts mesos hem anat explicant les propostes per revitalitzar i millorar l’entorn del riu Ripoll. El diagnòstic és compartit entre la societat civil, política i empresarial: calen accions per aconseguir-ho, i sembla que comencem a veure la llum al final del túnel. Com amb tot, n’hi ha d’haver a curt, mitjà i llarg termini, que puguin ser mesurables i es puguin ajustar segons les necessitats de la ciutat. A llarg termini, ja sabem que està pràcticament a punt la nova normativa que permetrà instal·lar noves activitats a l’entorn fluvial.

Ara bé, tal com expliquem en aquesta edició, hi ha algunes naus abandonades o en desús, i serà interessant veure com se’ls donen noves oportunitats reconvertides en altres negocis. A part de recuperar el teixit industrial, amb noves activitats que permetin acostar la ciutat al riu, també faran falta inversions per millorar els accessos i els camins de l’entorn fluvial. El riu Ripoll ha de ser més accessible, sobretot a peu i en bicicleta, i oferir una varietat més àmplia de serveis pels sabadellencs i vallesans. De moment, però, esperarem que acabin les obres de rehabilitació de les passarel·les que creuen el riu al Molí d’en Fontanet i Can Grau. Ja serà un primer pas per revitalitzar el Ripoll.