Matalassos, sacs de tela, bidons de gasolina -a priori buits-… són des de fa anys els protagonistes de la part exterior de dues fàbriques abandonades al riu Ripoll. Concretament, en el tram que va des del pont de Torre-romeu a la Bassa de Sant Oleguer, seguint el curs fluvial. Dues indústries abandonades -entorn de la xemeneia de Can Grau i l’antic vapor Bruges– acumulen runes, brutícia i anys d’abandonament als quals usuaris, Ajuntament i empresaris busquen posar-hi remei.

“Almenys que l’amo les netegi o que ningú hi entri. Passes per allà i fa vergonya veure-ho. Si ho mires des de dalt, ho veus molt lleig. No sé qui en té les competències…”, explica el veí José Luis González des d’allà mateix. Hi coincideix José María Rozas, que habitualment passeja per aquesta zona amb el seu gos i un dia va tenir un ensurt majúscul, quan l’animal es va colar en una d’aquestes fàbriques abandonades i va caure en un pou d’uns dos metres. El va poder treure amb ajuda d’un familiar, però assegura que “un nen petit s’hauria fet mal”.

Per això, creu que el principal problema de la deixadesa de l’espai és la seguretat. “Que les tanquin, almenys la del fons [més pròxima a la Bassa], sobretot per seguretat pels nois que es posen allà, ja que són fàbriques molt antigues i tenen pous”, apunta. Una de les realitats d’aquest lloc és que sovint hi entren diferents persones, i hi ha qui hi viu o hi passa diverses nits.

Expedient municipal

La finca que s’ubica al carrer del riu Ripoll, 40, a tocar de la Bassa, va rebre un expedient de disciplina urbanística de l’Ajuntament el 6 d’octubre de 2022. S’espera que la propietat doni compliment al requeriment, que consisteix a “tancar els accessos de la finca per tal d’evitar l’entrada de persones” i “retirar la runa i netejar l’interior de la finca, per tal de garantir les condicions de salubritat”, tal com apunten fonts municipals.

Algú que coneix molt bé la zona és l’empresària Rosvi Moix, directora general de Timsa -ubicada just entremig de les dues indústries abandonades- i presidenta de l’Associació per l’Impuls de l’Àrea Ripoll, vinculada al Gremi de Fabricants. Moix creu que “la volta de la situació la donarem molt aviat”, perquè “tenim el compromís de l’Ajuntament per deixar-ho bé i nosaltres hi som per ajudar”. Fa anys que els empresaris treballen per identificar les propietats del Ripoll i la clau de volta a la qual es refereix Rosvi Moix serà el moment en què en aquestes naus en desús es puguin instal·lar altres activitats que no siguin la de la indústria tèxtil. La sabadellenca creu que aquest pas serà important pels ciutadans i les empreses, perquè “en el futur anirem caminant o amb bicicleta traçant l’àrea del Ripoll i ha d’estar impecable”.