El Club Natació masculí supera el líder i fa vibrar l’afició (3-1)

Gran cop. Victòria de prestigi del Club Natació Sabadell de Superlliga2 masculina davant el líder del grup C, UBE L’Illa Grau, per 3-1 (23-25/25-20/25-16/26-24) en un excel·lent partit dels nedadors.

El primer set ha estat molt igualat, fins al 20-20, però en el tram final l’equip castellonenc s’ha mostrat més encertat i s’ha imposat per un ajustat 23-25. De totes maneres, ja ha suposat una mostra de les bones prestacions dels jugadors de Roberto Pozzato, que han tractat de tu a un rival molt poderós.

Així s’ha pogut constatar en l’inici de segon set amb un impressionant 5-0 pel quadre sabadellenc. Tot i la reacció del líder, que h remuntat (11-12), l’entrada de Gerard Rejón, juntament amb l’aportació de l’Eric Hernandez, han fet que l’equip local s’emportés el set (25-20) per igualar el matx.

La bona dinàmica dels sabadellencs ha continuat en el tercer set, on han tingut un alt percentatge d’encert en l’atac i amb una defensa molt sòlida els ha permès imposar-se per 25-16 i acostar-se a la sorpresa que s’ha consumat en un quart set d’infart. L’Illa Grau no s’ha donat mai per vençut i s’ha avançat per 14-16. Quan tot semblava encaminat al tie-break, l’equip de Pozzato ha tornat a oferir la seva millor versió i en un final de set espectacular s’ha imposat per 26-24 fent vibrar els aficionats que s’han donat cita al pavelló del Club Natació. Un partit memorable.