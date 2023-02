Prop d’una cinquantena de veïns de Sabadell s’han aplegat aquest dilluns a la tarda a les portes del Casal Pere Quart per rebre el conseller de Salut, Manel Balcells, citat a un acte que organitzava la mateixa tarda ERC Sabadell a l’emblemàtic edifici de la Rambla. Els dirigents de la FAVS (Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell) li han lliurat a Balcells, entre crits de “no, no a la privatització” i “més bates i menys corbates”, una carta signada per anotar formalment un seguit de demandes en matèria de salut.

Un CAP “insuficient”

No és la primera de les mobilitzacions, i veus de la FAVS apunten que “si tot segueix igual tampoc serà l’última”. El recentment estrenat CAP de Can Llong ja va obrir les portes entre pancartes el passat desembre perquè segons Ajuntament i veïns, “no donava una resposta adient al barri”.

El portaveu de la plataforma veïnal, Manuel Navas, apunta que “l’obertura d’aquest CAP Can Llong va ser absurda, ja que no té personal propi; i el que té puntualment, el porten de Can Rull”. La demanda de dilluns, però, la va estimular “una mentida”, indica Navas. Després de la polseguera que va aixecar l’obertura d’aquest centre mèdic, Salut es va comprometre a augmentar el nombre de professionals del CAP. Així va extreure’s d’una reunió entre l’Ajuntament de Sabadell i la conselleria de Salut, on també es va pactar una nova reunió el febrer per seguir abordant la problemàtica. “És febrer i està tot exactament igual, ara ha dit que no té temps per reunir-se”, indica el portaveu de la FAVS, que afegeix que “és una excusa: veiem que per fer actes de campanya sí que té temps”.

El col·lectiu també denuncia que al barri de Can Llong, el més jove de Sabadell, “li manquen serveis com la pediatria al CAP”. “Els veïns hauran de desplaçar-se al CAP Concòrdia o al del Nord, donant-se casos de famílies amb 3 o 4 CAP diferents”, sosté Navas.