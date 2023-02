Les matriculacions de vehicles es mantenen a Sabadell

Els concessionaris sabadellencs van tancar el 2022 amb una lleugera baixada en les vendes: al llarg de l’any es van registrar 4.322 matriculacions de vehicles a la ciutat, un 5,4% menys que l’any anterior, d’acord amb les dades registrades a l’Àrea de Serveis centrals de la Gestió Tributària de l’Ajuntament i recollides per l’Observatori de l’Economia Local (OEL)

Segons apunta la patronal de distribució d’automoció Fecavem, un dels motius de la reculada del sector ha estat la crisi la manca de semiconductors i els problemes de logística derivats de la crisi de la pandèmia, que han provocat un augment de les llistes d’espera. No obstant això, sembla que la situació del sector està millor que fa uns mesos i s’albira una recuperació del mercat automobilístic. La mostra és que el segon semestre de 2022, per exemple, hi va haver un augment anual i semestral a Sabadell del 6,2 i 8,9% en matriculacions, respectivament.

La xifra total de matriculacions del 2022, però, segueix molt lluny de la del 2019, just abans de la Covid. Aquell any es van matricular 7.495 vehicles, un 73% més que el 2022.

Més matriculacions de motos

Pel que fa als tipus de vehicles, les matriculacions han augmentat el 2022 respecte a l’any anterior en les motocicletes (2,71%) i els ciclomotors (9%). En total, es van comptabilitzar 795 motos i 24 ciclomotors. En canvi, trobem menys matriculacions de turismes: el 2022 la xifra es va quedar de 3.111, mentre que la del 2021 va ser de 3.348 (-7,62%). També trobem xifres vermelles en el cas dels camions: el 2022 la xifra va ser de 3.111, mentre que la del 2021 va ser de 3.348 (-16,18%).

Des del Gremi de Motor remarquen que “només el 5% o 6% de les matriculacions són de vehicles híbrids i elèctrics”, tot i que accepten que anys enrere només arribaven a l’1% o 2%. Les raons, a més d’un preu que encara segueix sent poc competitiu, tenen a veure especialment amb dues qüestions: l’autonomia i els punts de recàrrega. Fixant-nos en aquest últim punt, per exemple, a Sabadell només hi ha sis punts de recàrrega elèctrica, tots ells, això sí, de recàrrega gratuïta.

D’altra banda, la disminució de les matriculacions no ajuda a renovar el parc de vehicles actual de Sabadell, que ara mateix supera els 13 anys d’antiguitat, segons el vicepresident de Faconauto i vicepresident de Fecavem, Agustí Garcia, qui també és el conseller delegat del grup sabadellenc Vallescar Automoció. Garcia considera que això es tracta d’un “greu problema” a nivell de seguretat i de contaminació, ja que argumenta que els cotxes moderns són “més segurs i eficients energèticament” que els antics. L’esperança del sector, apunta Agustí Garcia, és que les vendes de cotxes elèctrics i híbrids endollables creixin per tal d’anar renovant “a poc a poc” el parc de vehicles.

Per posar en context, cal tenir en compte que la venda i reparació de vehicles a Sabadell és un dels sectors amb més envergadura a Sabadell. De fet, és el que més volum de negoci genera: 821,6 milions d’euros anuals, el 20,3% del total a la ciutat. Està format per 119 empreses i dona feina a 1.582 persones, segons les dades més recents de l’Observatori d’Economia Local de l’Ajuntament de Sabadell (referents a l’any 2020). El 61,7% de la facturació es concentra al polígon industrial Can Feu – Hostafrancs.