Flashy Ice Cream podria embutxacar-se el premi Enderrock a millor disc de música urbana, per Aftersun. Els sabadellencs han quedat entre els tres finalistes a la categoria dels guardons, que s’atorguen per votació popular, oberta a tothom fins al 19 de febrer.

El resultat se sabrà a la 25a gala de la Nit dels Premis Enderrock, que se celebrarà el 9 de març a l’Auditori de Girona. Flashy Ice Cream ja ha guanyat el Premi de la Crítica per Aftersun, com a millor disc de Música Urbana, per decisió d’un jurat format per 30 crítics musicals.

Ara el grup format pels vocalistes P. Giancana i Sneaky Flex i el productor DAAX opta a repetir el guardó, però per votació popular. Per fer-ho, haurà de rebre més vots que JazzWoman, per Atlantis, i que Senyor Oca, per Portals.

Publicat el juny de 2022 amb el segell discogràfic sabadellenc Delirics, Aftersun es va presentar com “un camí a la llum després de tanta foscor”. És un disc vitalista, lluminós, que evoca la platja i la gresca amb amics, barrejant trap, reggaeton, electrònica i pop. Per la darrera Festa Major de Sabadell, ja va causar furor.

Un estiu perfecte va ser un himne per a molts joves en dies de calor. Hi col·laboren els sabadellencs 31FAM i l’artista emergent Muskaa, a Bona Vida, i també Sexenni a 3/24.

Flashy Ice Cream ja va guanyar l’any 2021 un Premi Enderrock de la crítica al millor disc de música urbana, per Don Gelato.