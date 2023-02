El Grupo BN amplia les seves instal·lacions de Sabadell

L’empresa familiar sabadellenca Grupo BN, dedicada a la prestació de serveis generals (neteja, subcontractació i de manteniment, entre altres), ampliarà en les pròximes setmanes les seves instal·lacions a la ciutat, situades al polígon de Can Feu-Hostafrancs. La companyia aixecarà una segona planta a l’edifici, d’uns 700 metres quadrats, que li permetrà tenir més espai per al personal d’oficina.

“L’edifici ens havia quedat petit i hem decidit ampliar-lo per poder continuar creixent. És una clara aposta de la companyia per Sabadell, la ciutat que ens ha vist néixer i on hem crescut”, explica el director general David Clapés, membre de la segona generació de l’empresa, que va ser fundada pel seu pare Andreu l’any 1972.

L’edifici de Sabadell, però, no és l’únic de què disposa el Grupo BN. També en té a Madrid, València i Saragossa. Des d’aquestes localitats, la companyia pot oferir els seus serveis a tota la península Ibèrica, especialment a la zona nord. Els sectors pels quals treballa són molt diversos, tot i que la companyia està especialitzada en l’àmbit industrial. La majoria dels seus clients, això sí, són de l’àmbit privat.

Així mateix, el Grupo BN, que fa uns anys es deia Ben Net, disposa de dues divisions. D’una banda, el Grupo BN Facility Services, dedicada sobretot als serveis de neteja. I, de l’altra, el Grup BN Externalización, dedicada a l’externalització de processos industrials i logístics, així com serveis auxiliars generals. Entre totes dues, la companyia té uns 2.400 treballadors.

Increment de la facturació

L’empresa ha tancat el 2022 amb un creixement de la facturació d’un 10%: la xifra supera els 30 milions d’euros. “Hem assolit el pressupost que teníem fixat i estem satisfets. El nostre creixement és orgànic i mesurat. No volem tenir un creixement accelerat que comporti una disminució de la qualitat del nostre servei”, assenyala David Clapés. Tanmateix, des de la companyia no es descarta adquirir alguna empresa del sector per guanyar quota de mercat.

Aquest 2023 l’objectiu de l’empresa és consolidar als clients que té a la Península i incrementar-ne els de la zona sud. De moment, la companyia no contempla a curt termini el salt internacional. “Hem de seguir fer-nos forts allà on estem presents i créixer a poc a poc sense perdre la qualitat del nostre servei”, conclou Clapés.