Alberto Fernández: “El Sabadell segur que sortirà d’aquesta situació”

Després de protagonitzar una recuperació gairebé miraculosa, escorçant de manera notable els terminis previstos, Alberto Fernández s’ha convertit en una de les esperances per millorar la producció ofensiva del Sabadell en un moment complicat de la temporada, just quan l’equip ha tornat a caure a la zona de descens. El migcampista murcià està convençut que “sortirem d’aquesta situació. Estem treballant bé i la mentalitat del vestidor és molt positiva”, explica.

En els dos últims partits davant l’Amorebieta i Numancia ha sumat minuts i assegura que “m’he trobat cada vegada millor, estic agafant el ritme i el més important és que no he notat cap molèstia al genoll. Conec el que significa una lesió greu i això m’ha donat maduresa per afrontar aquest contratemps. Estic a prop de la meva millor versió”. Alberto es va convertir en una peça clau per a Gabri des del principi i ara espera ser-ho també amb Miki Lladó a la banqueta. A més del seu desequilibri, és un futbolista amb capacitat per veure porteria. Ho va demostrar al Johan Cruyff i Los Pajaritos amb dos golassos.

Missatge de tranquil·litat

Tot i veure’s a la zona vermella de la taula, Alberto es mostra optimista: “no podem parlar d’una situació crítica perquè estem igualats amb dos equips. Hem de portar-ho amb naturalitat i tenir tranquil·litat perquè estic segur que aviat arribarà una ratxa de victòries i sortirem d’aquestes posicions”. Ell ja va viure una situació semblant a l’UCAM de Múrcia la temporada anterior: “em considero un futbolista jove amb 23 anys, però potser tinc una mica més d’experiència que molts jugadors de l’actual plantilla. Cal prémer les dents i tenir confiança per tirar endavant”.

Durant bona part de la temporada s’ha parlat dels problemes defensius de l’equip i la seva facilitat per encaixar. Ara sembla que s’han traslladat a la zona ofensiva. “És cert que amb Miki Lladó s’ha focalitzat molta feina en la zona defensiva, però cal trobar un equilibri entre defensa i atac. S’està treballant més en la part ofensiva perquè les coses surtin millor”.

El pròxim repte es presenta complicat: la visita al Nuevo Pepico Amat per enfrontar-se al líder Eldense que encara no ha perdut com a local. “Sabem que serà un partit difícil, però jo em fixo en qui és el rival sinó que sempre surto amb les ganes i l’ambició de guanyar. Analitzarem els seus punts forts i febles i intentarem aprofitar-los”. Tot i que l’energia està concentrada en aquest partit, Alberto reconeix que els dos següents duels davant UD Logroñés i Real Unión “seran molt importants”.

Eldense i mirant de reüll una mica més enllà. Per cert, fins a quatre jugadors estan apercebuts de sanció: el mateix Alberto, Juanmi Carrión, David Astals i Moha Keita. A Elda complirà sanció Pau Víctor.