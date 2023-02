Sabadell presumeix de patrimoni i s’adhereix a la xarxa de turisme industrial

Sabadell s’ha adherit formalment a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), l’associació que agrupa l’oferta de turisme industrial de Catalunya, i presumeix de passat industrial. Avui, la nostra ciutat ha estat l’amfitriona de l’assemblea general de la XATIC, formada per 37 municipis catalans. Amb aquesta adhesió al nou canal de promoció, Sabadell galleja de la seva oferta turística actual, donarà a conèixer el patrimoni local i reivindicarà els productes sabadellencs. “És un dia històric. Tota aquesta tradició ens fa singulars “, diu Lluís Matas, regidor i responsable del programa Projecció de Ciutat i Turisme.

Josep Forn, vicepresident de la XATIC i regidor de Terrassa, sosté que aquesta iniciativa potencia “el turisme de proximitat” i desperta interès entre els ciutadans del centre d’Europa. “Ens fa entendre d’on venim, i hem de donar-lo a conèixer a l’exterior”, apunta. Forn assegura que el patrimoni sabadellenc “s’assembla al de Terrassa” i que els processos de les dues capitals del Vallès “han estat molt similars”.

Una mirada al passat

Sabadell es va constituir al llarg dels segles XIX i XX com una ciutat industrial. A partir de la segona meitat de segle XIX, es converteix en la principal productora de teixits de llana d’Espanya. Aquest passat ha deixat una petjada profunda en el nostre patrimoni i història, amb un llegat patrimonial i arquitectònic que encara es conserva. El paisatge del patrimoni industrial té un bon plegat d’elements d’interès que ens recorden qui vam ser: vapors industrials, xemeneies, despatxos-fàbrica, cases-fàbriques…

“Sabadell té molt potencial, cal reobrir el patrimoni de la ciutat”, ha assegurat Forn. Hi coincideix Matas, que considera que cal “preservar” la nostra història i apunta que aquesta iniciativa genera riquesa, ocupació i economia. “Volem generar aquest valor al voltant del turisme cultural”, afegeix. De fet, Sabadell és una de les ciutats amb més xemeneies conservades, un total de 45. A través de la XATIC, Sabadell busca impulsar aquest turisme industrial. I també es promou el programa de visites a empreses.

Els actius turístics de Sabadell

Sabadell disposa d’onze teatres, sis museus, dos cinemes, més de 5.000 comerços, restaurants per a tots els paladars i 1.265 places per pernoctar. Sabadell té també actius i patrimoni i els agents econòmics veuen l’impuls del turisme com una oportunitat per avivar la marca de l’antiga Manchester catalana.

Segons les darreres dades disponibles, Sabadell ha rebut uns 150.000 visitants en els darrers tres anys. I la meitat dels turistes que hi arriben ho fan per feina, segons dades del Consell Comarcal. Quin és el perfil? El turista a Sabadell i el Vallès és un home (78%) i la despesa mitjana que fa durant la seva estada és de 585 euros. Tres de cada deu persones hi arriben per motius personals o professionals i un 18% per oci. I aquest perfil interessa els comerciants i emprenedors de la ciutat. De fet, segons el mateix estudi, els turistes es deixen sis de cada deu euros a l’hostaleria. Dos de cada deu, a comprar a les botigues. I també al transport (15%) i a activitats d’oci i cultura (3,6%).

En aquest sentit, el programa liderat per Matas ha impulsat quatre rutes turístiques per promocionar la marca Sabadell. La primera d’elles, la ruta del patrimoni, fa un recordatori del passat i el creixement de la nostra ciutat, amb la ruta industrial i la modernista. També s’ha volgut treure múscul amb la ruta cultural, comercial i esportiva.