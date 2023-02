El jutge reobre la investigació al primer sospitós de l’assassinat d’Helena Jubany

El Jutjat de Primera Instància 2 de Sabadell, que instrueix el cas de la mort d’Helena Jubany, ha ordenat tornar a investigar el primer sospitós del crim l’any 2001, Santi Laiglesia. Així ho ha acordat en una interlocutòria aquest dimarts, que també ordena prendre mostres d’ADN per comparar-les amb les que es van trobar al cos de la víctima i que no coincideixen amb l’actual investigat, Xavier Jiménez.

Així, un cop rebuts els resultats de l’Institut Nacional de Toxicologia amb les comparatives d’ADN sol·licitades pel jutjat, el resultat és que no hi ha coincidència entre l’actual investigat i la víctima. Per això, s’ha acordat la reobertura de les actuacions respecte de qui ja va ser investigat, per tal de practicar diligències consistents en obtenir mostres biològiques/ADN per tal que l’Institut Nacional de Toxicologia en pugui fer la comparativa amb la de la víctima.

Ara, doncs, es vol comparar les mostres biològiques amb les del propietari de l’immoble on van passar els fets, fet pel qual també va ser el primer sospitós en la investigació. A banda, el jutjat també ha rebut un informe pericial lingüístic de pèrits especialistes sobre l’escriptura dels anònims que va rebre la jove, que conclou que hi ha indicis que permeten atribuir-los a Jiménez.