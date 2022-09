Què se sap i què no del cas d’Helena Jubany?

El passat 16 de setembre va haver-hi una nova citació de testimonis pel crim d’Helena Jubany, demanats per la defensa de la família, que exerceix Benet Salellas. Era la tornada als jutjats, després que la causa, que s’investiga al jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell, deixés un únic sospitós: Xavier Jiménez, exmembre de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), entitat de llarga trajectòria a la ciutat i en la qual participava Jubany quan va ser assassinada, el desembre de 2001. Des d’aleshores, les errades policials i una investigació mal feta han deixat el cas sense resoldre, però les noves proves aportades i els testimonis que han passat davant del jutge s’ha obert una escletxa d’esperança.

Xavier Jiménez, únic sospitós

Xavier Jiménez és ara el principal sospitós de la mort d’Helena Jubany, i la setmana passada un testimoni va desmuntar la seva coartada, assegurant que el dia que va desaparèixer Jubany no era fent unes cerveses, tal com sosté l’acusat. Jiménez té imposades mesures cautelars, després que a l’abril d’enguany declarés davant l’instructor del cas: retirada del passaport, prohibició per sortir de l’Estat i l’obligació de compareixences periòdiques al jutjat. La Policia manté que Jiménez és l’autor de part dels anònims que va rebre l’Helena abans de morir. El magistrat considera que hi ha indicis que l’home “va participar de forma activa” en el delicte.

Sobre l’acusació de Jiménez també s’està pendent de rebre els resultats de la prova d’ADN per saber si coincideixen o no amb les dues restes trobades a la roba de l’Helena el dia que la van matar. I aquest fet cal sumar una nova línia a explorar: restes biològiques a la vagina que no són de la víctima i també s’ha demanat fer la comparativa. Els resultats d’aquestes proves arribaran en les pròximes setmanes o mesos.

El cas va prescriure el desembre de 2021

El crim va prescriure el passat 2 de desembre de 2021, quan feia 20 anys de la troballa del cos, seguint el que marca el Codi Penal. Això vol dir que totes aquelles persones que mai han estat investigades per aquest delicte ja no se les podrà imputar. En canvi, sí que podrien ser investigats dos noms que, en algun moment en tots aquests anys, han estat sospitosos: Santi Laiglesia i Ana Echaguibel, que va ser detinguda i posteriorment exculpada i alliberada sense càrrecs. Tots dos formaven part de la secció Natura de la UES. Per a ells també hi ha una data límit: l’octubre de 2025, quan farà 20 anys del sobreseïment del cas.

L’arxivament va ser motivat per la mort de qui durant molt temps va ser la principal acusada: Montse Careta, parella de Laiglesia, que es va suïcidar a la presó de Wad-Ras el maig de 2002, assegurant que no havia mort Jubany. Tots aquests noms -Laiglesia, Careta, Echaguibel i Jiménez- eren membres de la secció Natura, igual que la víctima, i també eren a la llista inicial de sospitosos elaborada pels investigadors. També hi figurava Jaume Sanllehí, perquè va canviar la versió inicial dels fets sobre el lloc on es trobava Jiménez la nit que va desaparèixer Jubany, 30 de novembre de 2001.

Tancament i reoboertura

El juliol de 2020, i després que aparegués a Crims de TV3, es va reobrir la causa als jutjats de Sabadell i fins a al març de 2021, quan l’Audiència de Barcelona va dictaminar l’arxivament. En aquests mesos van desfilar per les dependències judicials diversos testimonis, a petició de la família Jubany, com, entre d’altres, la germana de Careta, un veí del bloc de pisos on es va trobar el cos -carrer Calvet Estrella- i l’administrador de finques. La voluntat, segons Salellas, era evidenciar una convivència entre Careta i Laiglesia en aquest mateix l’immoble.

La justícia no va trobar suficients aquestes noves diligències i va acceptar el tancament, a petició de la defensa de Laiglesia, qui mai ha estat detingut per aquest cas. El maig de 2021 es va tornar a reobrir la causa perquè es van ordenar la pràctica de noves investigacions.