FOTOS | Badia, una ‘petita Espanya’ al mig del Vallès

Badia del Vallès és un municipi català situat a la comarca del Vallès Occidental, amb amb tan sols 0,9 km² de superfície. Limita amb Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès i és un dels municipis amb la densitat de població més alta en l’àmbit estatal i, alhora, un dels més joves de Catalunya: el nou consistori es va constituir per primera vegada el 14 d’abril de 1994, amb el nom de Badia, modificat l’any següent. Abans l’àrea era coneguda com a Ciutat Badia.

Més enllà de la descripció que es pot llegir a la Viquipèdia, però, la vila amaga una curiositat que potser no tothom coneix: Badia és una petita Espanya ubicada al mig de la comarca. Des d’un punt de vista geogràfic, el mapa del municipi reprodueix amb una precisió molt alta el mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears.

Aquesta realitat, a més, es veu reforçada pels noms dels carrers i avingudes del municipi. Les vies públiques tenen noms geogràfics i estan situades aproximadament en el lloc corresponent del citat mapa. Així, al nord hi trobarem l’avinguda del Cantàbric, i més cap a l’est, podrem transitat per l’avinguda del Mediterrani.

El més de 13.000 badiencs també poden caminar per carrers com el de la Costa Brava, la Manxa, Santander, Burgos o l’Algarve o Porto, emulant la península Ibèrica. Fins i tot hi ha protagonisme per les illes Balears, amb el carrer d’Eivissa o Menorca. Les escoles, com els balls tradicionals: La Sardana, La Jota o Las Seguidillas, entre altres.