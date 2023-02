Un grup de veïns, contra la ronda Nord: “Millor que s’inverteixi a les carreteres que ja tenim”

Una quinzena de veïns de Can Deu i la Plana del Pintor s’han reunit per oposar-se a la construcció ronda Nord entre Sabadell i Terrassa, la carretera que ha de connectar les dues capitals del Vallès amb Castellar. “És l’herència del Quart Cinturó maquillat”, critica Rafael Vilches, un dels veïns de la zona nord. Els veïns del nord proposen millorar les infraestructures vials i ferroviàries que ja estan construïdes. “Moltes carreteres són de l’edat mitjana”, exposa. El veïnat es va començar a mobilitzar fa unes setmanes, després que el govern de la Generalitat votés a favor d’aquesta infraestructura per desencallar els pressupostos. I s’han unit com a plataforma Stop C-58 ronda Nord.

Els plans no són definitius. De fet, el conseller de Territori i exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, assegura que encara no hi ha un traçat definit. Sigui com sigui, els veïns s’oposen frontalment a la construcció de la carretera, i consideren que la infraestructura “travessarà per l’avinguda de Can Deu i eliminarà espai verds o equipaments públics”. Enumeren alguns dels actius que “es perdrien” amb aquesta construcció, com ara el camp de petanca, la plaça de la Primavera o els aparcaments en superfície.

El recorregut no s’ha definit. I, de fet, l’opció que es planteja l’Ajuntament és que passi de forma soterrada. Així i tot, a aquest grup de veïns no els convenç: “El problema no és com, el problema és la infraestructura. El fum hi serà igual“, apunta Rafael Vilches. “Diem no i és no. Defensem el medi ambient, no volem que ens tallin el barri”, reivindica Ana Almendro, veïna de Can Deu.

Segons els càlculs municipals, la ronda Nord de Sabadell i Terrassa evitaria part del trànsit que avui passa per dins de la ciutat: més de la meitat dels vehicles que travessen la Gran Via optarien per la ronda Nord. Així i tot, els veïns no confien en aquestes dades i consideren que atraurà més vehicles. “Farà un efecte crida a anar en cotxe“, apunta Vilches. També denuncien “l’abandonament” de la xarxa bàsica de carreteres i la “insuficient inversió” em el transport públic. “Els diners invertits en la nova infraestructura no es destinaran a mantenir el que ja tenim”.

Els veïns s’han adherit a la Campanya Contra el Quart Cinturó i assistiran a la protesta que s’ha organitzat a Sabadell aquest diumenge 26 de febrer. I han fet una crida a la participació.