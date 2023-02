No amaga la seva satisfacció. Després de dos anys de negociacions, i superar posicions enrocades, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, té el que volia: la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. El gest del Govern de la Generalitat amb el PSC ha estat clau per desencallar una infraestructura que exigia un gran consens institucional.

Després de tantes negatives, com ha rebut el sí del Govern de la Generalitat a la ronda Nord de Sabadell i Terrassa?

Tenim motius per estar contents. La ronda Nord és una infraestructura imprescindible per al Vallès, significarà un gran avenç per a Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès i obrirà la nostra comarca al Baix Llobregat. En clau de ciutat, ens permetrà abordar la futura pacificació de la Gran Via i l’avinguda d’Estrasburg, que avui han de suportar un gran volum de vehicles. Qui té el cotxe el continuarà utilitzant, i ens calia una alternativa.

És el Quart Cinturó?

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha dit ben clar: el que es planteja és una ronda, no el Quart Cinturó, i serà una infraestructura adaptada a la mobilitat del segle XXI. Nosaltres, com a Ajuntament de Sabadell, som els primers que volem que es faci sense trinxar el territori i amb el mínim impacte visual possible.

Com s’aconseguirà això?

És una obvietat: no acceptaré mai una obra que incompleixi els requisits ambientals. La ronda tindrà una dimensió adequada, amb dos carrils per banda. Serà més petita que la ronda Oest.

Quin traçat creu que ha de tenir la futura ronda?

L’accés a Sabadell és delicat pel bosc de Can Deu. L’Ajuntament defensarà que la ronda Nord passi soterrada pel nucli urbà de Sabadell, reduint el màxim l’impacte. Venint des de Terrassa, després d’enllaçar amb la ronda Oest, l’opció més racional és que la carretera segueixi per sota del passeig de les Palmeres de Can Deu i des d’allà connecti amb la carretera de Castellar.

La ronda no passarà pel menjador de casa dels veïns del nord, com afirma ERC Sabadell?

No és cert. En política no s’hi val tot i enganyar els veïns és especialment greu. Suposo que l’han de dir molt grossa per tapar la seva incompetència.

Un cop realitzada l’obra, què es plantegen fer al passeig de les Palmeres?

És d’hora per plantejar-se què hi podríem posar a sobre… En tot cas, crec que tenim l’oportunitat de transformar aquella zona de la mà dels veïns.

La ronda Nord també obre la porta a la transformació real de la Gran Via. Com se la imagina d’aquí a deu anys?

Quan tinguem la ronda Nord podrem abordar el debat sobre com volem dissenyar la Gran Via un cop haguem aconseguit una reducció dràstica del trànsit. Hem d’anar cap a un eix cívic, amb espais verds i carrils bici, sense eliminar del tot el trànsit.

Planteja una pacificació de la Gran Via i al mateix temps la construcció del Portal Sud, un accés directe entre la carretera urbana i la C-58.

El Portal Sud no ens suposa cap peatge per a la transformació de la Gran Via. Dignificarà un dels accessos principals de la ciutat, permetrà reordenar les entrades i sortides de vehicles, i servirà sobretot per enllaçar la C-58 amb el polígon Sud-oest, l’aeroport i Sant Pau de Riu-sec.

Quina certesa té que el Govern de la Generalitat complirà amb l’acord?

Tenim un acord signat i aviat hi haurà un conveni que establirà com hem de fer-ho. Tenim el compromís de l’exalcalde i conseller de Territori, Juli Fernàndez i, el punt més important de tots: tenim la paraula del president de la Generalitat que es farà.

Vull dir, en tot aquest procés, han previst algun mecanisme de seguiment?

Hi ha d’haver un compromís de totes les parts a reunir-se en una data, un cop el procés s’hagi iniciat. A Sabadell ja tenim experiència amb el perllongament d’FGC fins al parc del Nord: va suposar moltes comissions de seguiment amb el Govern de la Generalitat, pactar traçats, mirar la millor fórmula constructiva… Si aleshores ens en vam sortir i era molt més difícil, ara també ho aconseguirem.