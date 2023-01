El Govern de la Generalitat ha fet un pas decisiu per desencallar el projecte de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que ha d’unir les dues capitals del Vallès amb Castellar. ERC ha cedit davant d’una de les exigències del PSC i així desencallar els pressupostos del 2023. Mentrestant, a Sabadell, l’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, manté el seu no rotund a la infraestructura.

ERC ha canviat el seu posicionament envers la ronda Nord. Així ho ha expressat el Parlament i el Govern. Vostè, en canvi, no es mou.

El gest de la Generalitat amb la ronda Nord respon a l’interès general. Un nou pressupost tindrà beneficis directes sobre els ciutadans de Catalunya, també els de Sabadell. Ara bé, per a mi, la confiança dels veïns que em van votar i les meves conviccions passen per davant del que faci ERC i el Govern de la Generalitat. Soc alcaldable a Sabadell i em dec a Sabadell.

Entendrà que es vegi com una contradicció.

No ho és. ERC no ha canviat de posició: en el Congrés Nacional de dissabte passat, vam aprovar una ponència política que sosté que el Quart Cinturó és una infraestructura arcaica que no ens representa. Votar al Parlament a favor de la ronda Nord és un gest polític perquè el PSC no tingui cap excusa per aprovar els pressupostos.

Li treu ferro a la votació del Parlament? Vol dir que ERC es compromet amb la ronda i després no la farà?

Els gestos són importants en política. En canvi, en l’administració pública no serveixen de res, perquè no hi ha res que ho sustenti al darrere. No hi cap acord ni cap partida, perquè depèn de l’Estat. Ja ho va explicar el conseller de Territori, Juli Fernàndez. El Bienvenido Mr. Marshall que van muntar amb la ministra espanyola i la seva cort [la signatura del protocol per la ronda Nord al Consell Comarcal] era un acte polític.

Es va parlar del model de gestió. Que l’Estat ho finançava i la Generalitat executava l’obra.

Això és el més pervers de tot. Diuen que es farà amb la disposició addicional tercera de l’Estatut. És com si et dic: Albert, et convido a sopar, et diré què has de menjar, encara que no t’agradi. I a més pagaràs el sopar dels dos. És una presa de pèl…

Però es farà o no es farà?

No depèn de mi, ni de la Generalitat. És una obra de l’Estat. El que hi ha aquí és un xantatge del PSC, que està en clau electoral i va a fer mal. Han proposat tres projectes –Hard Rock, l’ampliació de l’Aeroport i el Quart Cinturó– que són el model sociovergent de tota la vida. És la mateixa visió de país: proposen casinos i ludopatia, més contaminació i infraestructures obsoletes i insostenibles. No són els pressupostos, és una operació de desgast. El PSC són moltes coses, però burros no ho són: volen debilitar l’únic rival que els pot fer ombra a les eleccions municipals, ERC.

Per què està en contra de la ronda Nord?

No és la ronda Nord, el que pretenen és fer el Quart Cinturó a trossos, primer fins a Sabadell i després arribar fins a Granollers. Es volen carregar el parc Agrari per tancar una ronda de Terrassa. Quin sentit té això? No ens beneficia, ens perjudica. Farà que els camions que arriben fins a Terrassa es desplacin a la nostra ciutat. L’objectiu és descontaminar? Doncs treu cotxes de combustió. Per tenir menys emissions, cal més transport públic. Hi ha afirmacions tan absurdes que donen una idea del nivell polític que tenim.

El traçat és el del Quart Cinturó, però asseguren que tindrà menys carrils per banda que el Quart Cinturó original.

Ja ho veurem. Això són comentaris de cuñao. No ho decidirem ni tu ni jo ni ells. Si l’Estat vol posar sis carrils, ho faran, és la seva competència… Els veïns de la Roureda, Can Deu, Ca n’Oriac, Sant Julià i la Plana del Pintor han de saber que pel menjador de casa seva passarà una autovia de quatre carrils, com a mínim.

Què proposa a canvi?

Connectar Castellar del Vallès amb la C-58 amb un bypass curós i soterrat, millorar les connexions existents –les carreteres de Terrassa i Matadepera–, posar més autobusos per poder arribar fàcilment fins als polígons industrials i fer arribar el tren fins a Castellar, tal com va votar el ple municipal. El que s’ha de fer per reduir la contaminació no és posar més carreteres, és incrementar el transport públic i treure cotxes. Qui no veu això és un ignorant o un mentider.

La posició de Territori, la del conseller i exalcalde Juli Fernàndez.

És el posicionament d’ERC, el que sempre hem defensat i el que demostra que no estem en contra de tot. Nosaltres també volem millorar la mobilitat i volem reformar la Gran Via de veritat, no el que s’està fent, que és merament estètic.

Deia abans que el ple municipal va votar a favor de perllongar els FGC fins a Castellar. També va donar un sí majoritari a la ronda Nord.

És el reflex d’una majoria representada actualment, no una proposta de consens. En aquest debat sempre són els mateixos parlant del mateix. Si jo fos alcalde no ignoraria el PSC, buscaria una solució de mobilitat entre tots.

Les entitats empresarials també hi donen suport.

Les entitats empresarials són un eufemisme. Tothom les coneix com les agrupacions de les patronals. Jo les respecto, però representen els interessos de qui representen… Per què val més el que diuen ells que no el punt de vista de les entitats ecologistes o de totes les esquerres d’aquesta ciutat?

Totes no, el PSC sí que vol la ronda Nord.

Torno a repetir: totes les esquerres. ERC, els comuns i la Crida.

Què farà per aturar el Quart Cinturó i fer que la Generalitat reconsideri el seu canvi de posició?

Guanyar les eleccions. Si soc alcalde, aturaré el Quart Cinturó. Ser alcalde és defensar els interessos de la ciutat, i si el que vol el teu partit no respon a la teva gent, t’has de plantar. Com jo, que m’he plantat. En canvi, l’alcaldessa mai s’ha posicionat en contra del PSOE sobre la pitjor de les infraestructures que tenim a Catalunya –el desastre diari d’aquesta ciutat–: el servei de Rodalies, gestionat per l’Estat. En canvi, s’ha dedicat a les seves coses estranyes, com l’Arc Metropolità… La vida no és un Nadal, senyora Farrés.